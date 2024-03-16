ATM'lerde Tartışma Yaratacak Karar:

Banka Veznesinde Yapılan İşlemlere Sınırlama Geldi

Bankalardan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir karar duyuruldu ve bu karar özellikle ATM kullanmayı tercih etmeyenleri üzecek nitelikte. Bankalar, vatandaşların işlemlerini kolay halledebilmeleri için birçok noktaya ATM yerleştiriyor olmasına rağmen, yeni alınan bir kararla banka veznesinden yapılacak işlemlere sınırlama getiriliyor.

Pandemi döneminin etkisiyle artan sosyal mesafe ve kapalı alan fobisi, insanların günlük hayatına girmeye başladı. Bu durum bankaları da etkiledi ve birçok çalışanını evden çalışma sistemine geçirdi. Ancak, bu değişikliklerle birlikte bankalardan flaş bir karar geldi ve vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yeni karara göre, artık banka veznesinden istediğiniz miktarda para yatırma ve çekme işlemlerini gerçekleştiremeyeceksiniz. Özellikle belirlenen limitin yüksek meblağda olması dikkat çekiyor. Uygulanacak olan yeni karara göre, banka veznesinde 20 bin TL tutarında miktarlarda para yatırma ve çekme işlemleri yapılamayacak. Bu tür işlemler, 20 bin TL'lik tutarlar için ATM'ler üzerinden gerçekleştirilecek.

Bu karar, ATM kullanmayı tercih etmeyenler arasında tepkiye neden oldu ve önümüzdeki günlerde bu karara itiraz edilmesi bekleniyor. Banka veznesinden yapılan işlemlere sınırlama getirilmesi, özellikle büyük miktarlarda para işlemleri yapan vatandaşlar arasında endişe ve rahatsızlık yarattı. Bu konuda bankaların ve ilgili kurumların aldığı tedbirler ve yapılacak olan düzenlemeler önemle takip edilecek.