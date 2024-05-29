Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'nde Görev Değişimi: Dr. Serhat Küçükçoşkun Atandı

Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya’nın görevinden ayrılmasıyla boşalan İl Sağlık Müdürlüğü görevine, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Serhat Küçükçoşkun atandı. Sağlık alanında uzun yıllardır başarılı çalışmalarıyla tanınan Dr. Serhat Küçükçoşkun, Isparta Sağlık İl Müdürlüğü’nün yeni yöneticisi olarak göreve başladı.

Dr. Küçükçoşkun, kariyeri boyunca gösterdiği üstün performans ve yenilikçi yaklaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Atamayla ilgili yaptığı açıklamada, “Isparta halkına en iyi sağlık hizmetini sunmak için var gücümüzle çalışacağız. Ekip arkadaşlarımızla birlikte sağlıkta yenilikçi projeler geliştirerek, ilimizi sağlıkta öncü bir konuma getirmek istiyoruz” dedi. Dr. Küçükçoşkun, geniş bilgi birikimi ve tecrübesiyle, Isparta’da sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale gelmesi için önemli adımlar atmayı planlıyor.

Yeni İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Küçükçoşkun’un göreve başlaması, Isparta’daki sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da artırma hedefiyle büyük bir heyecan ve umutla karşılandı. Dr. Küçükçoşkun, sağlık sektöründeki yenilikçi projeleri ve liderlik vasıflarıyla, Isparta’nın sağlık alanında öncü bir il haline gelmesi için çalışacak.