Düğünde Takılan Takılar Kime Ait? Yargıtay'dan Emsal Karar

Düğünlerde takılan altınlar kadının mı, erkeğin mi? sorusu uzun süredir tartışma konusu olmuştur ve genellikle bu takılar kadınların malı olarak kabul edilirdi. Ancak Yargıtay'ın son kararıyla bu durumda önemli bir değişiklik yaşandı.

Avukat Selin Kırhan'ın CNN Türk'e yaptığı açıklamaya göre, düğünlerde takılan takılar artık cinsiyetle ilişkilendirilmeyecek. Yargıtay'ın kararıyla birlikte, gelin ve damat arasında takılan takılar arasında ayrım yapılmayacak ve bu takıların kime ait olduğu belirlenirken cinsiyet değil, kişisel kullanımı göz önünde bulundurulacak.

Yargıtay'ın yeni kararına göre, geline takılan takılar gelinin malı olacak, damada takılanlar ise damadın malı olacak. Ancak belirleyici kriter, takının kişisel kullanıma uygun olması olacak. Yani, kadına özgü olan bilezik, küpe, kolye gibi takılar kadına ait olacakken, damada takılan para, altın vb. şeyler ise damadın malı olacak.

Takıların kime ait olduğunun belirlenmesinde düğün videoları ve fotoğrafları incelenecek ve bu inceleme sonucunda bir liste oluşturulacak. Oluşturulan liste, uzman bir kuyumcu bilirkişi tarafından raporlanacak ve bu rapor doğrultusunda hangi takının kime ait olduğu belirlenecektir.

Bu karar, yeni evlenen çiftler arasında merak uyandırabilir ve düğünlerde takılan takıların mülkiyetine ilişkin daha net bir yönlendirme sağlayacaktır. Yargıtay'ın emsal nitelikteki bu kararı, gelecekteki benzer durumlarda da referans olacaktır.