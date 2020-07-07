“Yaralama” suçundan 5 Yıl hapis cezası ile aranan C. E.

“Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 3 Yıl, 1 Ay 15 Gün hapis cezası ile aranan Ş. G.

suçundan 3 Yıl, 1 Ay 15 Gün hapis cezası ile aranan

“Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 4 Yıl, 2 Ay hapis cezası ile aranan A.E. S.

Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 29.06.2020 ile 06.07.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 26 (yirmi altı) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.