Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 29.06.2020 ile 06.07.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
Aralarında;
- “Yaralama” suçundan 5 Yıl hapis cezası ile aranan C. E.
- “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 3 Yıl, 1 Ay 15 Gün hapis cezası ile aranan Ş. G.
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- “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 4 Yıl, 2 Ay hapis cezası ile aranan A.E. S.
İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 26 (yirmi altı) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.