Akseki'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı.Hafta dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara trafik eğitimi verdi ve trafik