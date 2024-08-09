15 Yaşından Büyük Araç Sahiplerine Müjde: Hurda Teşvik Programı Geri Geliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç sahiplerini sevindirecek önemli bir açıklama yaptı. Palandöken, 15 yaş ve üzeri araçlar için hurda teşvik programının yeniden devreye alınması gerektiğini belirtti ve ilgili bakanlığa çağrıda bulundu.

Palandöken, eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara yeni teşviklerin sunulmasını savunarak, bu teşviklerin ekonomiyi canlandıracağını, sanayiye destek olacağını ve geri dönüşümün artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'de 15 yaş ve üzerinde yaklaşık 26 milyon araç bulunduğuna dikkat çeken Palandöken, bu araçların çevreye zarar verdiğini ve eski, kullanılmaz hale gelmiş araçların geri dönüşüm tesislerine teslim edilerek ekonomiye kazandırılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, hurdaya ayrılan araçlar için vergi borçlarının silinmesi gibi çeşitli avantajların sunulması gerektiğini de önerdi.

Bu teşviklerin hayata geçirilmesi durumunda, özellikle ikinci el araçlara yönelen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlanacağı belirtiliyor.