Kenan İmirzalıoğlu "Kim Milyoner Olmak İster"e Veda Etti:

Yeni Sunucu Oktay Kaynarca Oldu

Kenan İmirzalıoğlu, 2019 yılından bu yana sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasından ayrıldığını duyurdu. Oyunculuk kariyerine odaklanmak istediğini belirten İmirzalıoğlu, programın sunuculuğundan ayrılma kararı aldı.

Yarışmanın yeni sunucusu olarak ise ünlü oyuncu Oktay Kaynarca seçildi. Kaynarca'nın, yaz boyunca çeşitli yarışma programlarında sunuculuk deneyimi kazanarak bu role hazırlandığı ve bu nedenle değişimin sürpriz olarak karşılanmadığı belirtildi. Yeni sezonda, Oktay Kaynarca ile "Kim Milyoner Olmak İster"in yeni dönemi başlamış olacak.







