Bakanlık Hazırlıklara Başladı: 15 Yaşından Büyük Araç Sahiplerine Bayram Müjdesi

Türkiye'de 15 yaşından büyük yaklaşık 26 milyon araç sahibini sevindirecek bir kararın yolda olduğu açıklandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir konuda açıklamalarda bulundu ve ilgili bakanlığa önemli bir talepte bulundu.

Palandöken, eski araçları hurdaya ayıran vatandaşlara verilen teşviklerin yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Ekonomik canlanmayı desteklemek, sanayiyi teşvik etmek ve geri dönüşümü artırmak amacıyla hurda teşviklerinin önemli bir araç olduğunu belirtti.

Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle sıfır araç fiyatlarının yükselmesi ve vergisiz fiyatı artan araçların ÖTV matrahının yükselmesi nedeniyle, araç fiyatlarının iki katından fazla arttığına dikkat çeken Palandöken, bu durumun vatandaşları ikinci el ve yaşlı araç kullanmaya yönelttiğini ifade etti.

Ayrıca, hurda ve yaşlı araçların çevresel sorunlara yol açtığını belirten Palandöken, çeşitli imtiyazlar sağlanması gerektiğini önerdi. Vergi borçları ve trafik cezalarının silinmesi gibi avantajların sağlanması talepleriyle de ön plana çıktı.

Bu gelişmelerle birlikte, atıl durumda bulunan hurda ve yaşlı araçlar için vatandaşlara teşviklerin getirilmesi ve çevre dostu ve daha güvenli araçların tercih edilmesinin teşvik edilmesi bekleniyor. Bakanlık yetkilileri de konuyla ilgili çalışmalara başladı.