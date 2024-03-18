Isparta Emniyeti Şubat Ayı Faaliyetlerini Açıkladı

Isparta Gelendost İlçe Emniyet Amirliği, Şubat ayı faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaparak şu detayları kamuoyuyla paylaştı:

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan faaliyetler sonucunda:

2 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Toplamda 2543 şahıs ve 500 araç sorgulandı.

5 araç trafikten men edildi ve bu kapsamda toplamda 496.020 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, bilgilendirme çalışmaları kapsamında:

96 şahsa KADES-Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar, Telefon Dolandırıcılığı ve Trafik Güvenliği konularında bilgilendirmeler yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliği tarafından gerçekleştirilen bu faaliyetlerin kamuoyunun bilgisine sunulduğu belirtildi.

Bu bilgilendirme ile Isparta Gelendost İlçe Emniyet Amirliği'nin güvenlik ve kamu düzeni sağlama çalışmalarına ilişkin önemli bir özet sunulmuş oldu.