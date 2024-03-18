Resmi açıklama geldi

Bankaların Yeni Kararı Emeklileri Endişelendiriyor: Veznelerden Para Çekimleri Kısıtlanıyor

Bankaların milyonlarca vatandaşı etkileyecek önemli bir kararı duyuruldu ve isyan ettirecek karar uygulanmaya başladı. Tüm vatandaşları ilgilendiren duyuruya göre, bankaların para çekim işlemlerinde yeni bir dönem resmen başladı ve bu karar en çok emeklileri üzecek.

ATM kullanımının yaygınlaşmasına rağmen, banka veznelerindeki yoğunluk azalmıyor. Özellikle ATM kullanmayı bilmeyen vatandaşlar, küçük meblağlar için bile banka veznelerinde sıra bekliyorlar. Alınan son karar ile bu durumun iyileştirilmesi hedefleniyor.

Artık para çekme ve yatırma işlemleri ATM'ler üzerinden kolayca halledilebilecek. Türkiye genelinde 49 bin 847 adet ATM bulunuyor ve her yerde bulunan bu ATM'ler sayesinde işlemlerini yapabilen vatandaşların yanı sıra, ATM kullanmayı bilmeyen vatandaşlar hâlâ vezne sıralarında bekliyorlar.

Bankalar tarafından alınan yeni karara göre, veznelerden para çekimleri kısıtlanıyor. Artık 20 bin TL'nin altındaki rakamlarda para çekme işlemleri vezneler üzerinden yapılamayacak. Belirtilen rakam altındaki para çekme ve yatırma işlemlerinin ATM'ler üzerinden yapılacağı bildirildi.

Duyurulan yeni karara göre, vatandaşlar istedikleri miktarda parayı veznelerden çekip yatıramayacaklar. Bankalarda oluşan yoğunlukların önlenmesinde alınan bu karar ile belirtilen tutar üstündeki miktarlar için yalnızca vezneler kullanılabilecek. ATM kullanmayı tercih etmeyen veya bilmeyen emekliler, bu karara tepki gösteriyor ve ne yapacaklarını düşünmeye başladılar.