Isparta’da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı: 6 Bin 142 Kişi İşe Yerleştirildi
Isparta - Isparta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2025 yılının dördüncü toplantısı, 21 Ekim 2025 tarihinde Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Vali Abdullah Erin’in başkanlık ettiği toplantıya; kamu kurum müdürleri, akademisyenler, sendika ve meslek odası temsilcileri katıldı.
İŞKUR Verileri Açıklandı İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke, Ocak-Eylül 2025 dönemine ilişkin verileri paylaştı:
- Kayıtlı işsiz sayısı: 13.204
- İŞKUR portalında yayınlanan işgücü talebi: 7.986
- Karşılanan talep oranı: %77
- İstihdam edilen kişi sayısı: 6.142
Aktif İşgücü Programları
- 56 programda 285 kişi mesleki deneyim kazanıyor.
- 1.357 kişi İşgücü Uyum Programı (İUP),
- 497 kişi Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışıyor.
İŞKUR Gençlik Programı Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi için 2025-2026 akademik yılında toplam 2.344 kontenjan ayrıldı.
Mesleki Eğitim Oturumu Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin “Sağlık Hizmetleri” alanı tanıtıldı. Mesleki-teknik eğitim ile istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi hedeflendi.
Genel görüş ve önerilerin ardından toplantı sona erdi.
Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü