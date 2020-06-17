İSTANBUL - GittiGidiyor verilerine göre, yazlık ürünlerin satışında geçen yıla göre 3 kata varan artış yaşandı.

Yazı kalabalıktan uzak geçirmeyi planlayanlar, çadır, şezlong, katlanır sandalye gibi ürünlere olan talebi artırdı.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, küresel çapta yaşamı etkileyen koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası tatil planları yapmaya başlayan tüketiciler, alışveriş için birçok çeşidi bir arada bulabileceği e-ticaret sitelerini tercih etti.

GittiGidiyor'da yazlık ürünlerin satışında geçen yıla göre 3 kata varan artış yaşandı. Tatili kalabalıktan uzak, yazlıkta, ev kiralayarak veya kampta geçirmek isteyenler çadır, şezlong, katlanır sandalye gibi ürünlere talebi artırdı.

Haziranın ilk 15 gününde, geçen yılın aynı dönemine göre şezlong satışlarında yüzde 119, katlanır sandalyede ise yüzde 192 artış kaydedildi.





- Çadır satışlarında artış yüzde 81





Salgın nedeniyle konaklama tesislerini tercih etmeyenler ise çadır tatiline yöneldi. Söz konusu dönemde çadır satışları yüzde 81 arttı.

GittiGidiyor'un verilerine göre, dikkati çeken artış yaşanan bir diğer ürün grubu ise bahçe eşyası oldu. Yazlıkta ve bahçede konforunu artırmak isteyen tüketicilerin tercih ettiği bahçe tentesi satışları yüzde 186 artış gösterdi.

Artış oranı; bahçe şemsiyesinde yüzde 97, bahçe masasında yüzde 149, bahçe mobilya takımında yüzde 61 olarak gerçekleşti.

Yaz mevsiminin başlamasıyla tatil planları birçok kategoride alışverişe hareketlilik getirdi. Şişme deniz yatağında yüzde 192, sandalette yüzde 164, güneş koruyucularında yüzde 35 artış yaşandı.