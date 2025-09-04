Tütünsüz Bir Gelecek İçin Hep Birlikte: Isparta’da Sigara Bırakma Destekleri Devrede

Tütün kullanımı, akciğer kanseri, kalp-damar hastalıkları ve KOAH gibi ciddi sağlık sorunlarının başlıca nedenlerinden biridir. Her yıl milyonlarca insan, tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmektedir.

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde toplum sağlığını korumak amacıyla tütün ürünlerinin kullanımına, reklamına ve satışına yönelik yasal düzenlemelerin titizlikle uygulandığını duyurdu. Bu yasaklar, sadece bireyleri değil, pasif içiciliğe maruz kalan çocuklar ve aileleri de korumayı hedefliyor.

Unutmayalım:

Kapalı alanlarda tütün kullanımı yasaktır.

18 yaşından küçüklere tütün ürünü satılamaz.

Tütün reklamı ve promosyonları kesinlikle yasaktır.

Sigara bırakmak isteyen vatandaşlar, Isparta’daki Sigara Bırakma Poliklinikleri ve online hizmetler aracılığıyla ücretsiz destek alabiliyor. Uzman hekimler gözetiminde yürütülen bu hizmetler sayesinde, isteyen herkes bu zararlı alışkanlıktan kurtulabilir.

Isparta Sigara Bırakma Poliklinikleri ve İletişim Numaraları:

Isparta Şehir Hastanesi: (0246) 213 4444 / (0246) 213 4400

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi: (0246) 211 2000

Isparta 1 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi: (0246) 232 2340-41

Isparta 2 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi: (0246) 232 3131 / (0246) 232 7692

Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi: (0246) 311 4790

Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi: (0246) 411 4527

Yalvaç Devlet Hastanesi: (0246) 441 7284

Dr. Mustafa Serhat Küçükcoşkun, Isparta İl Sağlık Müdürü, “Toplum sağlığını korumak hepimizin sorumluluğudur. Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için tütünsüz bir geleceğe birlikte adım atalım” dedi.