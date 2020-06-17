İSTANBUL - Amazon.com.tr, online satış ortağı toplantısı ile KOBİ’lerine sunduğu güncel servisler hakkında bilgi verdi.



Şirket açıklamasına göre, Amazon.com.tr'de satış ortağı hesabı açma, e-ihracat fırsatları, global satış aracılığıyla büyüme ve Amazon Lojistik ile ilgili birçok bilginin paylaşıldığı ikinci satış ortağı toplantısına ülke genelinden 380 KOBİ katıldı.

Amazon Satıcı Servisleri, KOBİ'lerin satışlarını hızlandırıp globalde büyümelerine imkan tanıyan Global Satış Programı ve Amazon Lojistik (FBA) hakkında satış ortaklarını bilgilendirdi.

Toplantıda Amazon liderleri ile bir araya gelen KOBİ'ler, Amazon.com.tr vasıtasıyla işletmelerini büyütmelerine yardımcı olacak araç ve servisler hakkında bilgi sahibi oldu.

Dünya genelinde milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Amazon, küçük işletmelere kendi ülkeleriyle sınırlı kalmadan ürünlerini milyonlarca potansiyel müşteriye ulaştırma imkanı tanıyor.





- "Olanaklarımızı KOBİ'leri desteklemek için kullanmakta kararlıyız"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, küçük işletmelerin Amazon ile geliştiğini belirterek, "Türkiye’deki girişimleri bir araya getirerek işletmelerini bir üst seviyeye taşıma süreçlerine destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Amazon’da satış yapan KOBİ’ler, ürünlerini Avrupa’ya hatta tüm dünyaya ulaştırabiliyor, yeni müşterilere ulaşan işletme sayısı her geçen gün artıyor. KOBi’lere Avrupa’ya ihracatın yanı sıra Global Satış aracımızla ürünlerini Amerika (ABD, Kanada ve Meksika), Asya-Pasifik bölgesi (Japonya, Hindistan, Avustralya ve Singapur), Orta Doğu ve Kuzey Afrika (Birleşik Arap Emirlikleri) pazarlarına ulaştırma fırsatı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu servisin satış ortaklarını destekleme yolunda attıkları önemli bir adım olduğunu aktaran Marriott, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla KOBİ’leri güçlendirip onları online satışa yönlendirebilmeyi; böylece Amazon müşterilerine ihtiyaçları olan tüm ürünleri sunabilmeyi amaçlıyoruz. Bunun için ürünlerini tüketicilerle buluşturabilmesi için binlerce işletmeye destek vererek yatırımlar yapıyor, ekonomiye katkıda bulunuyoruz. İş ortaklarımız ile birlikte ülke genelinde doğrudan ve dolaylı yüz binlerce kişiye istihdam sağlanmasını destekliyoruz. Hem yeni satış ortaklarımıza hem de pazar yerimizde halihazırda satış yapan iş ortaklarımıza e-ticaret kabiliyetlerini geliştirebilecekleri çeşitli destek programları sunuyoruz.

Dijital ortama taşıdığımız satış ortağı eğitimlerimiz, reklam desteklerimiz ve Amazon Lojistik hizmetinden faydalanan KOBİ’lere belirli ücretlerin iadesi bu çalışmalarımızdan bazıları. Satış ortaklarımızın Amazon.com.tr'nin sunduğu özellikler ve programlar hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilmeleri ve satış performanslarını artırmalarına destek olmak adına Amazon Satıcı Paneli’nde ürün listelemeden performans yönetimine, Amazon Lojistik (FBA)'den Amazon Avrupa’da satış yapmaya kadar birçok eğitim içeriğine yer verdik. KOBİ'leri destekleme konusunda attığımız adımlar kapsamında düzenlediğimiz bu toplantılar da satış ortaklarımıza lokal ve uluslararası düzlemde online iş kurmayı ve yönetmeyi öğretmek adına oldukça faydalı."

Amazon Satıcı Hizmetleri, kurulduğu 2000 yılından bu yana dünyadaki tüm işletmelere satışlarını artırma ve yeni tüketicilere ulaşma konusunda destek oluyor.