Nur Pastanesi'nden Yeni Lezzet: Gofret Baklava!

Isparta’da tatlı severlere müjde! Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, damaklarda iz bırakacak yepyeni bir lezzeti misafirleriyle buluşturdu: Bol Antep fıstıklı, ultra tereyağlı Gofret Baklava!
İncecik açılmış kat kat çıtır hamuru, taptaze Antep fıstığının eşsiz aromasıyla buluşuyor. Üstelik tereyağının mis kokusu, bu özel tatlıya bambaşka bir lezzet katıyor. Geleneksel baklava tadını modern bir dokunuşla yeniden yorumlayan bu özel tatlı, daha şimdiden Isparta’nın en çok konuşulan tatları arasına girmeye aday!
Tatlı krizlerinize çözüm, özel günlerinizde sofralarınıza ayrıcalık katacak yepyeni bu lezzeti mutlaka deneyin.
Adres: Hisar Mahallesi, 144. Cadde No:15, Isparta
Çalışma Saatleri: Gece 02:00’ye kadar açık
Çayınızın, kahvenizin yanına tatlı bir mutluluk katmak için hemen Nur Pastanesi'ne uğrayın.