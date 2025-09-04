Isparta’da Engellilere Yönelik 9 Aylık İşgücü Uyum Programı Başlıyor
Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, engelli bireylerin iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla yeni bir istihdam programı hayata geçiriliyor.
Kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinde görev alacak katılımcılar için hazırlanan “Engelsiz İşgücü Uyum Programı”, 9 ay boyunca 119 fiili gün sürecek. Program kapsamında toplam 55 kişilik kontenjan ayrıldı.
Başvurular e-Devlet ve İŞKUR Üzerinden
Programa başvurmak isteyen adaylar, 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, www.engelsiz.iskur.gov.tr üzerinden ya da İŞKUR İl Müdürlüğü’ne şahsen giderek başvurularını yapabilecekler.
Katılımcı seçimleri 2-5 Eylül 2025 tarihlerinde Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda liste yöntemiyle gerçekleştirilecek. Program ise 15 Eylül 2025’te başlayacak ve 31 Mayıs 2026’da sona erecek.
Katılım Şartları
Programa başvuracak adayların:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
18 yaşını doldurmuş olması,
İŞKUR’a kayıtlı bulunması,
Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması,
Başvuru öncesinde sigortalı bir işte çalışmamış olması,
Hane gelirinin net asgari ücretin dört katını aşmaması,
Daha önce İŞKUR’un benzer programlarından yararlanmamış olması gerekmektedir.
Katılımcılara Harçlık ve SGK Desteği
Program süresince katılımcılara günlük 1.083 TL cep harçlığı ödenecek. Toplamda 14 gün için 15.162 TL destek sağlanacak. Ayrıca katılımcıların SGK primleri %5,5 oranında İŞKUR tarafından karşılanacak.
Programın ilk dört haftasında haftada beş gün, günde 7,5 saat eğitim ve uygulama yapılacak. Sonraki süreçte ise haftalık katılım süresi üç gün, toplam 22,5 saate düşürülecek.
55 Kişilik Kontenjan İl Genelinde Dağıtıldı
Isparta merkez ve ilçelerinde bulunan sosyal hizmet merkezleri, çocuk evleri, kadın konukevleri ve huzurevlerinde görev almak üzere belirlenen 55 kişilik kontenjan şöyle dağıtıldı:
Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: 2 kişi
Isparta Sosyal Hizmet Merkezi: 4 kişi
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi: 2 kişi
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi: 2 kişi
İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi: 5 kişi
Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi: 4 kişi
Kadın Konukevi: 5 kişi
Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi: 2 kişi
Eğirdir Huzurevi: 4 kişi
Yalvaç Hasan-Emine Büyükkutlu Huzurevi: 4 kişi
Yalvaç Sosyal Hizmet Merkezi: 2 kişi
Şarkikaraağaç Huzurevi: 3 kişi
Şarkikaraağaç Sosyal Hizmet Merkezi: 2 kişi
Keçiborlu Sosyal Hizmet Merkezi: 4 kişi
Uluborlu Hacı Ahmet Şençopur Huzurevi: 4 kişi
Uluborlu İbrahim Etem Erbil Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi: 4 kişi
Uluborlu Sosyal Hizmet Merkezi: 2 kişi
Toplam kontenjan: 55 kişi.
Engellilerin İstihdama Katılımı Teşvik Edilecek
İŞKUR yetkilileri, Engelsiz İşgücü Uyum Programı’nın engelli bireylerin işgücü piyasasına erişimini kolaylaştırmayı, çalışma alışkanlığı kazandırmayı ve istihdama katılımlarını artırmayı amaçladığını vurguladı.