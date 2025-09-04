Isparta’da Engellilere Yönelik 9 Aylık İşgücü Uyum Programı Başlıyor

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, engelli bireylerin iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla yeni bir istihdam programı hayata geçiriliyor.

Kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinde görev alacak katılımcılar için hazırlanan “Engelsiz İşgücü Uyum Programı”, 9 ay boyunca 119 fiili gün sürecek. Program kapsamında toplam 55 kişilik kontenjan ayrıldı.

Başvurular e-Devlet ve İŞKUR Üzerinden

Programa başvurmak isteyen adaylar, 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, www.engelsiz.iskur.gov.tr üzerinden ya da İŞKUR İl Müdürlüğü’ne şahsen giderek başvurularını yapabilecekler.

Katılımcı seçimleri 2-5 Eylül 2025 tarihlerinde Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda liste yöntemiyle gerçekleştirilecek. Program ise 15 Eylül 2025’te başlayacak ve 31 Mayıs 2026’da sona erecek.

Katılım Şartları

Programa başvuracak adayların:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

18 yaşını doldurmuş olması,

İŞKUR’a kayıtlı bulunması,

Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması,

Başvuru öncesinde sigortalı bir işte çalışmamış olması,

Hane gelirinin net asgari ücretin dört katını aşmaması,

Daha önce İŞKUR’un benzer programlarından yararlanmamış olması gerekmektedir.

Katılımcılara Harçlık ve SGK Desteği

Program süresince katılımcılara günlük 1.083 TL cep harçlığı ödenecek. Toplamda 14 gün için 15.162 TL destek sağlanacak. Ayrıca katılımcıların SGK primleri %5,5 oranında İŞKUR tarafından karşılanacak.

Programın ilk dört haftasında haftada beş gün, günde 7,5 saat eğitim ve uygulama yapılacak. Sonraki süreçte ise haftalık katılım süresi üç gün, toplam 22,5 saate düşürülecek.

55 Kişilik Kontenjan İl Genelinde Dağıtıldı

Isparta merkez ve ilçelerinde bulunan sosyal hizmet merkezleri, çocuk evleri, kadın konukevleri ve huzurevlerinde görev almak üzere belirlenen 55 kişilik kontenjan şöyle dağıtıldı:

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: 2 kişi

Isparta Sosyal Hizmet Merkezi: 4 kişi

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi: 2 kişi

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi: 2 kişi

İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi: 5 kişi

Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi: 4 kişi

Kadın Konukevi: 5 kişi

Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi: 2 kişi

Eğirdir Huzurevi: 4 kişi

Yalvaç Hasan-Emine Büyükkutlu Huzurevi: 4 kişi

Yalvaç Sosyal Hizmet Merkezi: 2 kişi

Şarkikaraağaç Huzurevi: 3 kişi

Şarkikaraağaç Sosyal Hizmet Merkezi: 2 kişi

Keçiborlu Sosyal Hizmet Merkezi: 4 kişi

Uluborlu Hacı Ahmet Şençopur Huzurevi: 4 kişi

Uluborlu İbrahim Etem Erbil Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi: 4 kişi

Uluborlu Sosyal Hizmet Merkezi: 2 kişi

Toplam kontenjan: 55 kişi.

Engellilerin İstihdama Katılımı Teşvik Edilecek

İŞKUR yetkilileri, Engelsiz İşgücü Uyum Programı’nın engelli bireylerin işgücü piyasasına erişimini kolaylaştırmayı, çalışma alışkanlığı kazandırmayı ve istihdama katılımlarını artırmayı amaçladığını vurguladı.