Isparta’da Yunus Timleri Denetimleri: Silah ve Uyuşturucuya Geçit Yok
22-23 Ağustos 2025 tarihlerinde il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri önemli bir başarıya imza attı.
Yapılan kontrollerde;
Davraz Mahallesi’nde, bir şahsın usulsüz şekilde taşıdığı 1 adet Airsoft tabanca ele geçirildi.
Çünür Mahallesi’nde, bir şahıstan 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet şarjör alındı.
Bağlar Mahallesi’nde ise iki şahıstan toplam 30 içimlik sentetik kannabinoid ve 1 aparat içerisinde kullanıma hazır metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.