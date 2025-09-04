Isparta’da Yunus Timleri Denetimleri: Silah ve Uyuşturucuya Geçit Yok

Davraz Mahallesi ’nde, bir şahsın usulsüz şekilde taşıdığı 1 adet Airsoft tabanca ele geçirildi.

Çünür Mahallesi ’nde, bir şahıstan 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet şarjör alındı.

Bağlar Mahallesi’nde ise iki şahıstan toplam 30 içimlik sentetik kannabinoid ve 1 aparat içerisinde kullanıma hazır metamfetamin maddesi ele geçirildi.