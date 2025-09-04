Isparta’da Yunus Timleri Denetimleri: Silah ve Uyuşturucuya Geçit Yok
23 Ağustos 2025 tarihinde il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri önemli operasyonlara imza attı.
Yapılan çalışmalarda;
118 Cadde üzerinde 4 şahıstan 6 adet sentetik ecza ve ibaresiz 1 kapsül ele geçirildi.
Sanayi Mahallesi’nde bir şahıstan 1 adet havalı tüfek, diğer bir şahıstan 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 şarjör alındı.
Davraz Mahallesi’nde ise bir şahıstan 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 15 adet dolu fişek ele geçirildi.
Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.