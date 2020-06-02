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Vodafone, Red müşterilerinin sınırlarını kaldırdı

Vodafone, Red müşterileri için geliştirdiği yeni portföyünde, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube gibi en popüler uygulamaları sınırsız sunacak -Red'liler, WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramalarını da sınırsız gerçekleştir

Vodafone, Red müşterilerinin sınırlarını kaldırdı
Ekonomi
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İSTANBUL - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Salgınla birlikte değişen yaşam tarzlarını da göz önüne olarak Red müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni bir adım daha atıyoruz. Red dünyasını sınırsız uygulamalarla genişletiyoruz." dedi.

Bu yıl onuncu yaşını kutlayan Vodafone Red'in yeni portföyü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un katıldığı online toplantıda paylaşıldı.

Buna göre, Vodafone Red'in 4 farklı tarifeden oluşan yeni portföyünde WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify ve Facebook Messenger uygulamaları sınırsız olarak ve hiçbir ek işlem yapmadan kullanılabilecek.

Red'liler, WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramalarını da sınırsız gerçekleştirebilecek.

Ayrıca Red aboneleri, 23 Vodafone ülkesinde yaşayan sevdikleriyle hiçbir ek ücret ödemeden 120 dakika konuşabilecek, yurt içinde ise Vodafone'lularla ve sabit hatlarla sınırsız sesli görüşme yapabilecek.

Ayda 59 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan yeni Red tarifelerinin internet içeriği ise 20 GB'dan başlayacak.

Yeni hizmetlere ilişkin bilgi veren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Red'in, sadece tarifelerden oluşan bir dünya olmadığını, müşterilere farklı alanlarda çok sayıda ayrıcalık sunduklarını anlattı.

Salgınla birlikte değişen yaşam tarzlarını da göz önüne olarak Red müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni bir adım daha attıklarını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Red dünyasını sınırsız uygulamalarla genişletiyoruz. Bu, aynı zamanda onuncu yılımızı da taçlandıracak bir yenilik olacak. 'Herkes yapar ama Red'li sınırsız yapar.' diyoruz. Bu yeniliğimiz, sektörde bir ilk olacak. Yeni Red portföyümüzde müşterilerimiz WhatsApp, Facebook, Instagram ve YouTube gibi en popüler uygulamaları sınırsız olarak ve hiçbir ek işlem yapmaya gerek kalmadan kullanacak. Salgın döneminde, görüntülü ve sesli aramalar hepimizin hayatında çok daha fazla yer almaya başladı.

Bu alışkanlıkların uzun vadeli olacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda Red'lilere WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramaları da sınırsız gerçekleştirme imkanı sunuyoruz. Vodafone olarak, Red müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz."


- Salgında data kullanımı yüzde 18 arttı


Koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi ve "evde kal" çağrısı ile birlikte Vodafone Red'lilerin de teknoloji kullanım oranlarının arttığını bildiren Aksoy, döneme ilişkin bilgi verdi.

Aksoy, "Salgın sürecinde mobil data kullanımlarında yüzde 18'lik artış görülen Red'liler, şubat-mart-nisan aylarını kapsayan dönemde Vodafone TV'de 5 milyon saatin üzerinde kullanım yaptı. Red'lilerin 23 Vodafone ülkesi yönünde yaptığı aramalar yüzde 19, WhatsApp kullanımı ise yüzde 48 arttı." ifadelerini kullandı.


- "1 Milyon Yazılımcı Projesi, bizim için de çok önemli bir hedef"


Toplantıda soruları da yanıtlayan Aksoy, Red'in sunduğu ayrıcalıklar arasında salgın döneminde alınan tedbirler kapsamında kullanılamayanlar olsa da, değişen ihtiyaçlara yönelik sundukları hizmetlerle bu kullanımı sürdürme hedefinde olduklarını dile getirdi.

Hizmetleri ihtiyaçlara göre revize ettiklerini aktaran Aksoy, salgın döneminin Red'in kullanımının bırakılmasına yansımadığını söyledi.

Aksoy, "Verdiğimiz faydanın daha çok kişiye ulaşmasını istiyoruz. Bu yüzden sürekli ihtiyaca göre yenilemeye devam edeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nin önemine işaret eden Aksoy, Türkiye Vodafone Vakfı bünyesinde çocuklara verdikleri kodlama eğitimlerinden bahsederek, bu çocukların geleceğin yazılımcıları olacağını bildirdi.

Aksoy, "Sayın Bakanın başlattığı kampanya bizim için de çok önemli bir hedef." dedi.

Zynga'nın, Peak Games'i satın almasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aksoy, "Önemli bir başarı ve gurur duyduk. İnanıyorum ki Türkiye'de bu şekilde çok fazla şirket var. Pazar Yeri platformumuzda biz de bunu amaçlıyoruz. Türkiye yeni Peak Games'ler yaratabilir." değerlendirmesinde bulundu.


- "Red kullanıcılarının aylık internet kullanımı ortalama 15,3 GB'a ulaştı"


Toplantıda Vodafone Red’in son bir yıllık rakamları da paylaşıldı.

Verilen bilgiye göre, Vodafone Red ayrıcalıklarını 1 yılda 483 bin müşteri kullandı. Vodafone Red'lilere 400 milyon TL'si yurtdışı faydalarıyla, 36 milyon TL'si GSM dışı faydalarla ve 4,8 milyon TL'si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere 440 milyon TL'yi aşan ayrıcalık sağlandı.

Red'liler, son 1 yılda 698 milyon GB mobil internet kullandı, 32 milyar dakika konuştu, 3,5 milyar SMS attı.

Aylık internet kullanımı ortalama 15,3 GB'a ulaşan Vodafone Red'liler, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3,6 kat daha fazla internet kullandı.

Red müşterilerinin yüzde 77'si aktif olarak her ay Vodafone Yanımda'yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi.

Vodafone Red'liler 23 ülkedeki ev, cep ve iş telefonlarını tarifelerindeki her yöne dakikaları kullanarak aramaya da devam etti.

Son 1 yılda Vodafone Red'lilerin aylık ortalama yüzde 8'i yurt dışını ararken, en çok Almanya, Fransa ve Hollanda'yı arayan Red'liler, yurt dışını Türkiye'yi arar gibi arayarak 265 milyon TL tasarruf etti.

Red'in "Her Şey Dahil Pasaport-Dünya" hizmetini son 1 yılda 363 bin kişi kullandı.



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