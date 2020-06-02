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TSKB, kuruluşunun 70'inci yılını kutluyor

TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü: - "Biz hep kendini yenileyen, dönüştüren bir banka olduk. Tüm kaynaklarımız, donanımımız, iş ortaklıklarımız ve en önemlisi yetkin insan kaynağımızla gelecek 70 yıla hazırız" - "Halka arz, borçlanma aracı ihraçlarına arac

TSKB, kuruluşunun 70'inci yılını kutluyor
Ekonomi
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İSTANBUL - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdür Vekili Ece Börü, TSKB’nin kuruluşunun 70’inci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Biz hep kendini yenileyen, dönüştüren bir banka olduk. Tüm kaynaklarımız, donanımımız, iş ortaklıklarımız ve en önemlisi yetkin insan kaynağımızla gelecek 70 yıla hazırız." ifadelerini kullandı.

Börü, dünyanın pandemi gibi büyük bir sınavdan geçtiği bir dönemde 70. yıla ulaşmanın kendileri için ayrı bir anlamı olduğunu belirtti.

Börü: “Kurum olarak 70 yıla ulaşmak deneyim, uzmanlık, iyi yönetim ve doğru stratejiler gerektirir. Diğer yandan başarıyı sürdürmenin en önemli şartlarından biri zamanın gerisinde kalmamak, hatta önünde gitmektir. Biz hep kendini yenileyen, dönüştüren bir banka olduk. Tüm kaynaklarımız, donanımımız, iş ortaklıklarımız ve en önemlisi yetkin insan kaynağımızla gelecek 70 yıla hazırız. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da aynı sorumluluk ve vizyonla çalışmaya, ülkemizin üretim kalitesini ve hacmini artırma yolculuğumuza yeni kilometre taşları eklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


- "İlklerin bankası olmaya devam edeceğiz"


Ece Börü, bundan sonra da ilklerin bankası olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin ilk özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankası olarak 1950’den bu yana bir misyon bankası olarak büyük bir sorumluluk bilinci ile hareket ettik. Tüm çalışmalarımızda kalkınma perspektifini koruyarak nitelikli üretime dönük önemli destekler sunduk. 1950’den bu yana ülkemizde sayısız ürünün yerli üretimine kredi desteği sağladık. Zaman içinde ülkemizin gelişim hikayesi ve dünyadaki yeni kalkınma modellerine paralel olarak ilklerimiz de gelişti, çeşitlendi. Bugün Türkiye’nin yenilenebilir enerji, çevre, sürdürülebilirlik ve istihdamda fırsat eşitliği alanlarında öncü bankasıyız. Üreten bir Türkiye için fonlarımızı büyütmek ve çeşitlendirmek için global finans kurumlarıyla olan ilişki ağımızı genişletiyor, yenilikçi adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

TSKB’nin erken dönemde başladığı yatırım bankacılığı faaliyetleriyle Türkiye’de sermaye piyasalarının kurulmasına ve gelişimine önemli katkılar sunduğuna değinen Börü, “Halka arz, borçlanma aracı ihraçlarına aracılık ve birleşme/satın alma danışmanlığı gibi hizmetleri ile şirketlere büyüme yolculuklarında rehberlik ediyor, müşterilerimize uluslararası standartlarda yatırım bankacılığı deneyimi sunuyoruz. Yatırım bankacılığı alanında başta reel sektör şirketleri olmak üzere müşterilerimizin sermaye piyasaları üzerinden finansmanını sağlamak üzere farklı açılımlar yapmaya devam edeceğiz. Diğer yandan 70 yıldır biriktirdiğimiz bilgi ve deneyimle iş, finans ve kamu kurumları nezdinde danışman konumuna gelmiş bir banka olmanın da ayrıcalığını hissediyoruz.” ifadelerini kullandı.

- Çevre ve Kadın Dostu Bankacılık

TSKB Genel Müdür Vekili Börü, sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı kredi temalarının ötesinde entegre bir iş modeli olarak benimsediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle son 20 yılda çevresel sürdürülebilirlik projelerini öncelikli olarak gündemimize alarak 300’e yakın yenilenebilir enerji santrali ve 150’ye yakın enerji ve kaynak verimliliği projesine destek verdik. Bu yatırımlarla ülkemizin karbon ayak izinin her yıl 14,4 ton seviyesinde azaltılmasına aktif katkı sağlıyoruz. TSKB olarak finanse ettiğimiz yenilenebilir enerji santralleri bugün Türkiye’nin YE kurulu gücünün yüzde 14’üne denk geliyor. Sürdürülebilirlik temalı tüm yatırımlarımızın kredi portföyümüzdeki payı ise yüzde 74. Bu oran sadece ülkemizde değil dünya genelinde de bir banka için oldukça büyük bir sürdürülebilirlik konsantrasyonu anlamına geliyor. Bu da bizi 2016 yılında uluslararası piyasalarda 'Yeşil/ Sürdürülebilir Tahvil' ihracını gerçekleştiren ilk Türk finans kurumu olmamız, sonrasında dünyada bir ilke imza atarak Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil ihracını gerçekleştirmemiz gibi yeni öncülüklere taşıyor."

TSKB’nin yüzde 51 gibi yüksek bir oranda kadın çalışanıyla da benzerine az rastlanır bir örnek olduğunu ifade eden Börü, "2016 yılında kadın istihdamını destekleyen firmaların yapacağı yatırımlara finansman sağlamak amacıyla Türkiye’nin ilk kadın dostu kredi programını geliştirdik. Program kapsamında önce özel olarak geliştirdiğimiz ölçüm aracıyla firmalarımızın fırsat eşitliği karnelerini ortaya koyuyoruz. Dört yılda programa dahil ettiğimiz firmalarda, kadın istihdamı artışının yüzde 15, politikalar, eğitim, çalışma koşulları, yönetimde temsil gibi gelişim alanlarında kaydedilen performans artışının ise yüzde 30 oranlarına ulaştığını gözlemledik. Firmalarımızda somut bir başarı hikayesi ortaya koyan bu iş modelini, Anadolu’da faaliyet gösteren şirketlere sağladığımız danışmanlık hizmetleriyle daha da büyütüyoruz." açıklamasında bulundu.


- 70’inci yıla özel 70 kız öğrenciye burs

TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, TSKB’nin fırsat eşitliği alanındaki sosyal sorumluluk projelerine ilişkin şunları kaydetti:

“Geleceğin kadın çalışanlarını eğitim ve fırsat eşitliği alanlarında güçlendirmek için önemli adımlar attık. 2017 yılında Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) ile hayata geçirdiğimiz ‘Eğitimden Üretime’ burs fonuyla her yıl üniversite eğitimi alan kız öğrencilere burs veriyoruz. Bu sene 70’inci yaşımıza özel olarak yıllık katkımızı artırarak 70 kız öğrenciyi destekleme kararı aldık.

Öte yandan, İstanbul Müzik Festivali kapsamında İKSV ile birlikte hayata geçirdiğimiz Yarının Kadın Yıldızları projesiyle her yıl üstün yetenekli genç kadın müzisyenleri destekliyoruz. Projemizin üçüncü yılında yüksek öğrenimini yapan yaklaşık 40 kadın müzisyenimize katkı sağlamış olmaktan dolayı mutluyuz. TSKB olarak kalkınmada öncelikli alanlara sağladığımız finansal desteğimizi, sosyal sorumluluk projelerimizle büyüterek gençlerimize yol açmayı sürdürmeye devam edeceğiz."

- "Yeni dönemde daha çok sorumluluğumuz olacak"


Ece Börü, “Salgın nedeniyle gelirleri azalırken, nakit akımları olumsuz etkilenebilecek müşterilerimize sağladığımız vaka bazlı çözümlerle, piyasa koşullarından asgari düzeyde etkilenmeleri yönünde destek sunduk. Yeni normalin en etkin şekilde hayata geçmesi için finansman olanaklarımızın yanı sıra sektör spesifik danışmanlık hizmetlerimizle de müşterilerimizin yanında olacağız. Pandemi sonrası şekillenecek yeni dünyada özellikle sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık herkesin daha çok gündeminde olacak. Biz de TSKB olarak alandaki deneyimimizi ekonominin ve üretimin tüm aktörleri ile paylaşmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.





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