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VakıfBank-Kayseri Şeker iş birliğiyle 6 ilde 15 bin çiftçiye "Tarım Kart"

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: - "Pandemi sürecinde tarımın stratejik sektör olduğu bir kez daha anlaşıldı. VakıfBank olarak ürün ve hizmetlerimizle çiftçilerimize destek olmaktan mutluyuz" - "Tokat, Yozgat, Sivas, Amasya, Nevşehir ve Kays

VakıfBank-Kayseri Şeker iş birliğiyle 6 ilde 15 bin çiftçiye "Tarım Kart"
Ekonomi
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İSTANBUL - VakıfBank ve Kayseri Şeker iş birliğiyle Tokat, Yozgat, Sivas, Amasya, Nevşehir ve Kayseri’de pancar üretimi yapan 15 bin çiftçiye, fabrika garantörlüğü ile 300 milyon liradan fazla VakıfBank TarımKart limiti imkanı sunuldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Tarım Bankacılığı uygulamaları, tarım uzmanları ve 50'ye yakın tarıma özel ürün ve hizmet ile çiftçilerin finansman sorunlarını çözmeye odaklanan VakıfBank, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ hizmet alanlarında bulunan 15 bin çiftçiyi kapsayan bir iş birliği anlaşması imzaladı.

VakıfBank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen törene VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, Kayseri Şeker Fabrika Genel Müdürü Osman Canıtez'in yanı sıra bankanın ve Kayseri Şeker'in üst düzey yöneticileri katıldı.


- "Tarımı stratejik sektör olarak görüyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, pandemi sürecinde tarımın stratejik sektör olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"VakıfBank olarak ürün ve hizmetlerimizle çiftçilerimize destek olmaktan mutluyuz. VakıfBank olarak tarımın stratejik sektör olduğunun farkındayız. Bu nedenle köy köy gezen tarım uzmanlarımızla, TarımKart'ın merkezde olduğu, tablet ile yerinde hizmet sunduğumuz ve 'Mobil Çiftçi Paketi' gibi pek çok teknolojik altyapıyla desteklediğimiz Tarım Bankacılığı yaklaşımımızla çiftçilerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Süt ve besi hayvancılığından jeotermal sera yatırımlarına, pancar yetiştiriciliğinden arıcılığa kadar tarımın her alanına hizmet sunuyoruz."

Kayseri Şeker ile gerçekleştirilen iş birliğiyle tarım alanındaki çalışmalarını derinleştirerek daha yaygın hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Üstünsalih, "Bu kapsamda Tokat, Yozgat, Sivas, Amasya, Nevşehir ve Kayseri’de şeker pancarı üreten 15 bine yakın çiftçimizin TarımKart ve Bankomat Kart'larını Trakya, Gaziantep, Ege, Çukurova, Eskişehir, Akdeniz, İç Anadolu, Marmara, Altındağ bölgelerimizden tarım bankacılığında uzman 70 kişiye yakın personelimizle bir hafta içinde teslim ettik." ifadesini kullandı.

Bu proje kapsamında 2020 başında uygulamaya aldıkları tablet projesini ilk kez kullandıklarını bildiren Üstünsalih, "Çiftçilerimizin kartlarını bölgelerde tablet ile teslim ettik, sözleşmelerimizi taradık ve kartları birkaç dakika içinde hızlıca kullanıma açtık. Çiftçiler, VakıfBank Mobil POS cihazı kullanan üye iş yerimiz, fabrikaya olan borçlarını faizsiz bir şekilde kolayca ödemiş oldu. Hem çiftçilerimize hem şirkete büyük bir kolaylık sağladık." değerlendirmesinde bulundu.


- Tarımsal ihtiyaçlar Kayseri Şeker garantörlüğünde karşılanacak


Abdi Serdar Üstünsalih, çiftçilerin faizsiz tarımsal girdi alımı için kartlara 300 milyon liradan fazla limit tanımladıklarını ve çiftçilerin, şirket ödemelerinde faizsiz tarımsal girdi alımı imkanına kavuştuğunu aktardı.

Çiftçilerin, kartlarını 10 binden fazla Vakıfbank anlaşmalı üye iş yerlerinde de kullanabileceğini bildiren Üstünsalih, "Çiftçilerimiz kart limitlerinin bir bölümünü, ATM ve VakıfBank şubelerinde nakit çekimde, Petrol Ofisi, Aytemiz istasyonları, İGSAŞ, Toros Gübre, Proyem bayileri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Sulama Birlikleri gibi diğer anlaşmalı üye iş yerlerimizde akaryakıt, yem, gübre, zirai ilaç gibi tarımsal girdi alışverişinde 6 aya kadar faizsiz şekilde kullanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.


- "TarımKart ile çiftçilerimiz işinin başından ayrılmadı"


Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da ramazan ayı içerisinde VakıfBank personeli ve yöneticilerinin çok üstün bir performans ortaya koyarak bu çalışmayı neticelendirdiğini, VakıfBank ve Kayseri Şeker'in çok değerli ve samimi bir ürün ortaya çıkardığını aktardı.

Akay, çiftçilerin en çok elinden tutulmaya ihtiyacının olduğu bir zaman diliminde VakıfBank'ın böylesine bir uygulamayı hayata geçirmiş olmasının takdire şayan bir durum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok değerli bir zamanda, çok değerli bir işi başardığımız inancındayız. Özellikle pandemi süresince tarım sektörünün ön plana çıkmış olması, çiftçimizi çok daha değerli bir hale getirmiş oldu. Bizler VakıfBank çalışanlarında ve yöneticilerinde, müşteriden kaçan anlayışın aksine yorgun olmayan, tamamen dinamik, müşteri ile iç içe, müşteriye dokunan ve sahip çıkan bir anlayış gördük. Başlangıçta yaptığımız tüm bu çalışmaları ve gelişmeleri, gelecek adına çok önemli bir gelişme olarak görüyorum.

Kayseri Şeker, bir çiftçi kuruluşu ve bizlerde o şirketin emanetçileriyiz. Ama buna rağmen bizler çiftçilerimize iyi bir hizmet sunabilmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. VakıfBank gibi güçlü bir banka ile böylesine güzel bir projeyi ortaya koyabilmek, çiftçimiz ve tarım sektörü adına önemli bir adımdır. Bu gelişmenin tarım sektörüne önemli bir katkı sağlayacağını ümit ediyor, bunun bir başlangıç olmasını, bu projenin hayırlı, uğurlu ve sürdürülebilir olmasını temenni ediyorum."


- Mobil Çiftçi Paketi ile havale EFT ücretsiz


Verilen bilgiye göre, TarımKart'ını aktif olarak kullanan ve elektrik, telefon veya Bağ-Kur ödemesinden birini TarımKart'ına otomatik ödemeye veren banka müşterileri, otomatik olarak tanımlanan Mobil Çiftçi Paketi ile hesap açma, TarımKart nakit avans, para transferi gibi birçok işlemi VakıfBank Mobil üzerinden ücretsiz olarak yapabiliyor.

Çiftçiler, TarımKart limitlerinin bir kısmını fatura ödemeleri için ayırabiliyor. Böylece faturalar her ay karttan otomatik olarak gününde ödeniyor, çiftçi kart borcunu hesap kesim tarihinde yani hasatta bankaya ödeme imkanına kavuşuyor.

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