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Sur Yapı’dan yeni konut kredi paketine tam destek

"Sur Yapı vatandaşlara tasarruflarına dokunmadan bir yıl sonra ödemeye başlayacakları cazip fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında İstanbul ve Antalya’daki projelerden evini beğenenler, uygun vade oranıyla ve 13. Ayda başlayan kredi ödemeleriyle ev sahibi

Sur Yapı’dan yeni konut kredi paketine tam destek
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Sur Yapı, kamu bankaları tarafından açıklanan yeni kredi paketine tüm projeleriyle destek veriyor.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Sur Yapı kampanyaya İstanbul’un iki yakasında, 10 ilçede birbirinden farklı konseptlerden oluşan 13 konut projesi ve Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Antalya Projesi ile destek oluyor. Sur Yapı vatandaşlara tasarruflarına dokunmadan bir yıl sonra ödemeye başlayacakları cazip fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında İstanbul ve Antalya’daki projelerden evini beğenenler, uygun vade oranıyla ve 13. Ayda başlayan kredi ödemeleriyle ev sahibi olabiliyor.

Sur Yapı’nın İstanbul Sancaktepe’de yer alan; lavanta bahçeleriyle donatılmış geniş mutfaklı ferah dairelere açılan Lavender Projesi ve suyun dinginleştirici etkisiyle doğayla iç içe, temiz hava soluma imkanı sunan Gölbahçe Projesi; Sultanbeyli’de sosyal alanları ve doğayla iç içe havasıyla İlkbahar Projesi; Güneşli’de yer alan, etrafında beş yıldızlı otellerin, kolej ve üniversitelerin, özel hastanelerin yer aldığı Mirage Rezidans gibi bitmiş projelerinde de büyük avantajlar ve hemen taşınma imkanı söz konusu. Kampanya kapsamında bu projelerde yüzde 20 indirim uygulanacak ve yüzde 20‘lik peşinat sonrasında kalan yüzde 80’lik kısma ise 180 aya varan yüzde 0.64 vade oranıyla kredi kullandırılıp, ilk 12 ay taksit ödenmeyecek.

Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirilen, Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Antalya projesinde de ilk sene taksitsiz, ara ödemesiz bir fırsat sunuluyor. Antalya projesi için uygulanacak ödeme planında ise kişi başına verilecek kredi miktarı azami 500 bin TL olacak. Yüzde 10 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 10 peşinat uygulanacak ve ilk 12 ay ödemesiz olacak. Kalan yüzde 90’lık kısım ise 0.64 vade uygulanarak 180 ay sabit taksitlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, kampanyanın hem oturumcuya hem de yatırımcıya moral vereceğini belirterek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid -19 salgınıyla geçirdiğimiz süreçte tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektörümüz de olumsuz etkilendi. Pandemi süreci hem sağlık hem de ekonomi açısından bu zamana kadar insanlığın hiç deneyimlemediği bir süreç haline geldi.

Hem hükümetimiz hem de Sağlık Bakanlığımız bu pandemi sürecini dünyada en iyi yöneten ülkelerden birisi oldu şüphesiz. Çok erken ve ciddi tedbirlerle sağlık konusunda son derece başarılı bir yönetim sergilenmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, bütün emeği geçen sağlık teşkilatımıza herkese minnettarız bu anlamda. Ekonomi yönetimimizin de pandemi sürecinde aldığı hızlı tedbirlerle birlikte krize izin vermeden geçirmemiz sağlandı. Şimdi de ekonomiyi tekrar hızlandıracak tedbirler hızlıca alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ev almanın tam zamanı olduğunu ifade eden Elmas şunları kaydetti:

"Şu anda yapı ruhsatlarında yüzde 23.8 azalma, iskanlarda ise yüzde 32,2 azalmanın olduğunu görüyoruz. Rakamlar, artan talebe arzın yetmeyeceğini ve fiyatların önümüzdeki aylarda artacağını bize gösteriyor. Sadece İstanbul’da site içi konutlarda Ocak- Nisan 2020 dönemi arası yüzde 25'lik stok erimesi oldu. Mevduat, altın ve döviz yatırımı ile finansal getiri sağlayanlar, gayrimenkulün en güvenilir liman olduğunun bilincinde, sağlam bir yatırım aracı olan gayrimenkule dönerek ayrı bir fırsat elde edebilecekler.

Antalya projemiz, Türkiye’nin İstanbul’dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya’nın değerine değer katıyor. Dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor. Projemiz, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu. Sur Yapı olarak Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği tüm güçlüklere bu zor süreçte bahane değil, çözüm ürettik. Antalya’da 70 bin kişinin yaşayacağı geleceğin akıllı şehrini inşa etmeye devam ettik. Yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı Park Etabı’nda teslimlere başladık. Sur Cadde ve Turkuaz etaplarımız ise eş zamanlı yükselmeye devam ediyor."

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