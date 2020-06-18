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Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell'in hikayesi yeni başlıyor

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez: - "Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdük" - "Turkcell, esasında yeni yol haritamızın en büyük başlangıç adımlarımızdan bir tanesi" - "TVF, stratejik ve

Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell'in hikayesi yeni başlıyor
Ekonomi
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İSTANBUL - MURAT BİRİNCİ - Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdüklerini belirterek, "Turkcell, esasında yeni yol haritamızın en büyük başlangıç adımlarımızdan bir tanesi." dedi.

Sönmez, AA muhabirine, Türkiye Varlık Fonu'nun, Turkcell'in yüzde 26,2 oranında hissedarı olmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu konunun çok önemli olduğunu belirterek, öncelikle vatana millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdüklerinin vurgulayan Sönmez, bu satın almanın sadece Türkiye Varlık Fonu'nu değil, Türkiye'deki telekomünikasyon, teknoloji, bankacılık ve bir sürü sektörü etkilediğinin altını çizdi.

Sönmez, Turkcell hisselerinin satın alınmasında TVF, LetterOne, Telia Company, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası'nın hep beraber bu işin altına girerek, ortak bir paydada buluşarak karar verildiğini söyledi.

"Turkcellforthefuture.com" web sitesini kullanıma açtıklarını, süreçle ilgili bilgilerin ve takvimin buradan görülebileceğini dile getiren Sönmez, gelecek 4-5 aylık süreçte satın alma işleminin tamamlanacağını ifade ederek, "Yıl sonu bu iş hayırlısıyla kapanmış olur. Turkcell'in değer yaratımı sürecine başlarız." dedi.

Zafer Sönmez, Turkcell'in şu anda 5 milyar dolar seviyesinde bulunan piyasa değerine ilişkin, "Tarihsel olarak Turkcell'in hisse fiyatını göz önünde bulundurursanız, Turkcell'in piyasa değeri en tepe noktada 25 milyar doları görmüş bir şirket. Bu seviyeler Turkcell için maalesef çok düşük seviyeler. Türkiye Varlık Fonu ve hissesini artıran LetterOne için müthiş bir büyüme ve değer kazancı potansiyeli var. Piyasa değeri neden halka arzdaki 17 milyar dolar ya da 25 milyar dolar tekrar olmasın. Bunun peşindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "TVF, stratejik ve büyük ölçekli şirketlere yatırım yapacak"

Zafer Sönmez, Türkiye Varlık Fonu'nun gelecek dönemde yurt içi ve yurt dışı vizyonuna ilişkin şunları söyledi:

"TVF, stratejik ve büyük ölçekli şirketlere bakacak ve yatırım yapacak. Turkcell, esasında yeni yol haritamızın en büyük başlangıç adımlarımızdan bir tanesi. TVF ve Turkcell'in, büyüme ve değer yaratma hikayesi yeni başlıyor. Bu anlamda Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar ligine sokmuş durumda. Bu anlamda sadece Türkiye değil, bölgesel ve global bir oyuncu neden olmayalım. Bunun planını yapıyoruz."

- "Turkcell'in şu anki değeri, piyasa değerini yansıtmıyor"

TVF Genel Müdürü Sönmez, Varlık Fonu açısından makul bir fiyattan alım olduğunu söyledi. Telia'nın 2002 yılından bu yana Turkcell'den 1,6 milyar dolara yakın para kazandığını belirten Sönmez, yıllık dolar getirisinin yüzde 5'ler seviyesinde olduğunu ifade etti.

Batılı ülkelerde yüzde 5 dolar getirisinin hiç de azımsanmayacak bir getiri olduğuna dikkati çeken Sönmez, bu anlamda Telia'nın Orta Asya'daki çıkış planlarının son sac ayağını gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Sönmez, Telia'nın kendi ana pazarları olan İsveç ve Kuzey ülkelerine odaklanacaklarını aktardı.

Telia için kötü bir fiyat olmadığını dile getiren Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için iyi bir fiyat. Büyüme potansiyeli çok yüksek. Turkcell'deki hisse sahipleri şuna bakmalı; Turkcell'in uzun vadeli değer kazanım yol haritası çok önemli. Burada müthiş bir gelir potansiyeli var. Turkcell'in şu anki değeri, piyasa değerini yansıtmıyor. Biz bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Turkcell, bugün artık bir mobil operatör değildir. Dijital dönüşümün lideri, bir ödeme sistemleri şirketi, bir telekomünikasyon altyapı şirketi, bir tüketici finansmanı şirketi, dijital hizmetler topluluğudur. Hisse sahipleri böyle bakarlarsa, Turkcell'in değerinin, şu an piyasada gördüğümüz yüzde 10'a yakın artışa rağmen çok düşük olduğunu düşünüyoruz. Bize inanan ve bizim gibi bakan LetterOne'ın hissesini iki katına kadar artırarak yüzde 24,8'e çıkarmasının ana sebebi budur."

- "Turkcell, performans, temettü ve büyüme odaklı, dijital dönüşümü önüne koyan şirket olmaya devam etmek zorunda"

Zafer Sönmez, yönetim kurulu oluşumuna ilişkin soru üzerine, Genel Kurul çağrı sürecinin olacağını söyledi.

Şu anda sözleşmelerin imzada olduğunu belirten Sönmez, "Taraflar arasında anlaşıldı ama Genel Kurul onayına tabi bir süreç. Bundan sonra da Genel Kurul'da onay alındıktan sonra TVF, yönetim kurulundaki 9 koltuğun 5'ini atama hakkını alıyor imtiyazla birlikte. Bu önemli bir konu. Kalan 4 koltuğun 3 tanesi bağımsız üye, 1 de azınlığın atayacağı üye var. Azınlığın yönetim kurulundaki söz hakkına riayet ediyoruz, buna dikkat ediyoruz. Turkcell, performans, temettü ve büyüme odaklı, dijital dönüşümü önüne koyan şirket olmaya devam etmek zorunda. Artık ayaklarındaki prangalardan kurtulduğu yani kurumsal yönetişimdeki problemlerin, hukuki ihtilafların, davaların, hepsinin çözüldüğü bir döneme başlıyoruz. Türkiye'nin emek verdiği, büyüttüğü bir şirketi hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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