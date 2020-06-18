İSTANBUL - QNB Finansbank, öğrencilere fayda sağlamaya devam etmek amacıyla staj programlarını online platforma taşıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dijital kanallar üzerinden bağlantı kurmaya ve çalışmaya daha fazla adapte olunan bugünlerde, uzaktan staj imkanlarıyla gençlerin kariyer yolculuklarında yanında yer alan QNB Finansbank, gençlerin iş dünyasındaki becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyor.

Banka içerisindeki uzman ve dinamik koçlar tarafından iş birlikçi bir ortamda verilecek eğitimler, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişim becerilerini geliştirmeye odaklanıyor.

Genel Müdürlük Finans Pro online staj programı kapsamında öğrencilere, kişisel gelişim eğitimleri ve mesleki eğitimler, network oluşturma, sunum tekniklerini geliştirme gibi içeriklerin olduğu bir deneyim sunuluyor. Ayrıca, süreç içerisinde bir staj danışmanından destek alabilecek ve geri bildirim görüşmeleri yaparak öğrenciler, online stajlarını değerlendirebilecek. Program için son başvuru tarihi 21 Haziran 2020 olurken, başvuru için https://mtstaj.co/onlinefinanspro/ adresi ziyaret edilebilecek.

Şube Finans 101 online staj programıyla da mekan bağımsız olarak öğrenciler, iş dünyası ve bankacılığı yakından tanıma fırsatı bulacak.

Program için son başvuru tarihi 28 Haziran 2020 olarak belirlendi. Programa başvuru için https://mtstaj.co/onlinefinans101/ adresi ziyaret edilebilecek.





- "Staj imkanlarını daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, şunları kaydetti:



"Banka olarak, dijital becerilerin öneminin artmasıyla staj imkanlarını daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Buradan hareketle hayata geçirdiğimiz Finans Pro ve Finans 101 online staj programlarında öğrenciler, finansçılarımızın genel müdürlükte ve şubelerde yerine getirdikleri benzer sorumlulukları online olarak yerine getirebilecek. QNB Finansbank ailesinin bir parçası olacak öğrenciler, bankada çalışmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleyecek ve finans dünyasında başarılı olmak için gerekli becerilerini geliştirmenin yanı sıra kariyerlerinde önemli bir adım atmak için fırsat elde edecekler."