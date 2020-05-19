İSTANBUL - Turkcell Ramazan Bayramı'nda herkes için özel ürün ve hizmet kampanyaları düzenlediğini duyurdu. Şirket, pek çok elektronik üründe, Ramazan Bayramı sonuna kadar www.turkcell.com.tr adresine özel indirimler tanımladı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Turkcell.com.tr adresinde satılan akıllı saat, cep telefonu ve laptop gibi pek çok popüler üründe Ramazan Bayramı sonuna kadar geçerli yüzde 60'a varan indirim sunuluyor.

Son dönemde evlerinde kalan müşterilerinin değişen alışveriş tercihlerini dikkate alan Turkcell, ramazan ayında ciddi satış artışı gösteren aksesuarlarda yüzde 60'a varan indirimlere gitti.



Kampanya tekliflerine dahil edilen ürünler arasında bilgisayar ve tabletlerin yanı sıra son günlerin trend cihazlarından akıllı telefonlar da yer alıyor.

Akıllı saatlerde yetişkinlere özel tekliflerin yanı sıra, "Akıllı Çocuk" saatlerinde de kampanyaya özel 300 TL'ye varan indirimler gerçekleştirildi. Akıllı telefonlarda ise yine 1000 TL'ye varan indirimler yapıldı.



27 Mayıs'a kadar geçerli olan kampanya kapsamında pek çok hediyeli ürünün yanı sıra turkcell.com.tr müşterilerine özel başka sürprizler de yer alacak.









