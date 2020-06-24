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TİM ve İş Bankası'ndan ihracatçılar için iş birliği

TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Bugün itibarıyla haziran ayının 23'üncü gününe kadar olan ihracatımız, 9,1 milyar dolara ulaşarak yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış yakaladı. Haziran ayı sonunda ülkemize yakışır bir ihracat rakamı açıklayacağız" - "Nisan ayında

TİM ve İş Bankası'ndan ihracatçılar için iş birliği
Ekonomi
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İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Bugün itibarıyla haziran ayının 23'üncü gününe kadar olan ihracatımız, 9,1 milyar dolara ulaşarak yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış yakaladı. Haziran ayı sonunda ülkemize yakışır bir ihracat rakamı açıklayacağız." dedi.

Gülle, TİM ve Türkiye İş Bankası arasında ihracatçılara destek olmak amacıyla gerçekleştirilen iş birliğine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, koronavirüs sürecinde ihracatçıya verilen destekler hakkında bilgi verdi.

İş Bankası'nın da TİM ve ihracatçılar gibi tarihi bir misyon üstlendiğini ifade eden Gülle, son aylarda yaşanan pandemi nedeniyle hükümet tarafından açıklanan destek paketlerinin ihracatçılar için çok önemli olduğunu ve ihtiyaçları karşıladığını aktardı.

Geçen hafta açıklanan Eximbank'ın Dünya Bankası'ndan aldığı 250 milyon avroluk kısmi kredi garantisinin de
özellikle ihracatçı KOBİ'lerin ihracatta yeni rekorlara giden yolda gerekli dinamizme kavuşmalarını sağlayacağına işaret eden Gülle, şunları kaydetti:

"İhracatçılara yönelik kredi hacminin artırılması ve ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaşmasıyla firmalar, salgın sürecini en az hasarla atlatacaktır. Bilhassa son 2 yılda bankacılık sektörünün ihracatçılara yönelik kredilerinde hem hacimsel hem de oransal artışlar görüyoruz. Sektörün ihracata ilgi ve alakası bizleri memnun ediyor.

2018 yılı nisan ayında bankaların ihracat kredileri 116 milyar TL seviyesindeyken, geride bıraktığımız nisan ayında bu kredilerin değeri yüzde 69'luk artışla 196 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu artışta, bankaların kullandırdığı toplam kredi hacmindeki artış etkili olduğu kadar, ihracat kredilerinin toplam kredi hacmine oranının yüzde 5,2'den yüzde 6,3'e çıkması da etkili oldu."


- "İhracatçılar, yaşanan her şoktan güçlenerek çıkmayı başardı"


İsmail Gülle, şoklara dayanıklı ve seri reflekslere sahip ihracatçıların, böylesi kriz dönemlerinde attıkları yerinde adımlarla yaşanan her şoktan güçlenerek çıkmayı başardığını, bankacılık sektörünün de tıpkı ihracatçı firmalar gibi seri reflekslere ve her krizden güçlenerek çıkan bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Son 2 yılda yaşanan kur saldırıları, ticaret savaşları ve koronavirüs pandemisi ile bu gerçeğin daha da gün yüzüne çıktığını belirten Gülle, şöyle devam etti:

"İhracatta kırılan yeni rekorlar, bankacılık sektöründe ise artan kredi hacimleri ve sağlıklı bilançolar, tüm bu zorlu koşullara rağmen her iki alanda Türkiye'nin gücünü kanıtlıyor. Bugün itibarıyla haziran ayının 23'üncü gününe kadar olan ihracatımız, 9,1 milyar dolara ulaşarak yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış yakaladı. Haziran ayı sonunda ülkemize yakışır bir ihracat rakamı açıklayacağız. Yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle 'dış ticaret fazlası veren Türkiye' hedefine her zamankinden daha büyük bir inançla odaklanmış durumdayız."

Gülle, koronavirüs sürecinde yaptıkları çalışmaları hatırlatarak, sanal fuarlara katılım ve bu fuarların sayısının
gelecek dönemde daha da artacağını bildirdi.


- "Kadın girişimci ihracatçılara kredilerde daha avantajlı koşullar oluşturuldu"


TİM Başkanı Gülle, İş Bankası ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin detaylarına değinirken, şunları kaydetti:

"İş Bankası ile iş birliğimiz kapsamında, ihracatçıya TL ve yabancı para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık nakdi kredi paketi sunulacak. İş birliği kapsamında özellikle kredi faizlerinin düşük olması, kadın ihracatçılara yönelik pozitif ayrımcılık uygulanması, paket kapsamının 500 milyon dolar olarak gerçekleşmesi bizler için oldukça önemli bir adım.

Bugün imzalayacağımız protokol kapsamında, ihracatçıların kullanacağı 1 milyon TL'ye veya 150 bin dolara veya avroya kadar kredilerde, TL cinsinden kredilerde yüzde 8,4'ten, yabancı para cinsinden kredilerde ise yüzde 1,05'ten başlayan faizler ve 24 aya varan vade imkanları sunulacak. Paket kapsamında, pozitif ayrımcılığın sağlanması adına kadın girişimci ihracatçıların kullanacakları kredilerde daha avantajlı koşullar oluşturuldu."


- İhracatçılara "Maximiles TİM İhracatçı Kart"


İsmail Gülle, ihracatçıların yararlanacağı bir diğer avantajın ise fuar katılım kredilerinde olacağını, paket ile verilecek fuar kredilerinin kapsamına hem fiziki fuarları hem de sanal fuarları aldıklarını söyledi.

Gülle, devamla şunları kaydetti:

"Paket ile sanal ve fiziki fuarlarda 100 bin dolara veya avroya kadar 1 yıl vadeli ihracat taahhütlü spot döviz kredisinde
faiz oranları dolar cinsinden krediler için yüzde 2,25, avro cinsinden krediler için yüzde 1 olacak. e-teminat mektubunda,
yıllık yüzde 4 faiz uygulanacak ve yüzde 0,9 gibi oldukça düşük bir komisyon tahsil edilecek. Protokol kapsamında,
emtia taşıma sigortasında yüzde 10 indirim, muhabir garantili ihracat faktoringinde avantajlı faiz oranları ve Worldef prime üyeliğinde yüzde 50 indirim gibi birçok diğer avantaj da yer alıyor.

Maximiles TİM İhracatçı Kart ile de ihracatçılar işlemlerinde ekstra puan kazanacak, otel ve uçak rezervasyonları, havalimanları ve bazı işletmelerden yapılacak harcamalarda çeşitli avantajlardan yararlanacak. Dış Ticaret Kompleksi'nde yapılan kütüphaneye yönelik kitap bağışı da Türkiye İş Bankası'nın önemli bir jesti olarak paket kapsamında yer alıyor."


- "İhracatçılarımız için faiz oranlarımızı mümkün olan en düşük seviyede tuttuk"


Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali de uluslararası pazarlarda güçlü bir Türkiye yaratmak hedefiyle TİM ile iş birliği yaparak ihracatçılara güçlü bir destek verdiklerini ifade etti.

Bali, "Türkiye'nin bankası olmanın getirdiği sorumlulukla, milli tavrını ve duruşunu her zaman tereddütsüzce sergileyen bir kurum olarak, bütün imkanlarımızı, iyi niyetli ve samimi bir yaklaşımla memleketimizin ve milletimizin hizmetine kararlılıkla sunmaya devam ediyoruz." dedi.

Ülke ekonomisinin büyümesinde kritik bir rolü bulunan ihracatın, özellikle pandemi sürecinde içinden geçilen zor dönemden çıkışta da büyük önem taşıdığını vurgulayan Bali, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Banka olarak bu alana özel bir konsantrasyon ile eğiliyoruz. Salgının istihdama, üretime, ticarete, ödeme sistemlerine etkilerini azaltmak ve ekonomik aktivitenin devamlılığını sağlamak amacıyla çok sayıda aksiyonu hayata geçiriyoruz. Devam eden ekonomiye destek paketlerimizin yanı sıra TİM ile bugün imzaladığımız protokolle ihracatın finansmanı için her ihtiyaca uygun vade ve ödeme seçenekleri sunuyoruz. Protokol kapsamında, ihracatçılarımızı desteklemek için faiz oranlarımızı mümkün olan en düşük seviyede tuttuk. İhracat döviz kredilerinde uyguladığımız düşük faiz oranlarının, sadece ihracatçılarımız için değil, ekonomideki tüm kesimler için de kritik olduğunu düşünüyoruz."


- "Türkiye'nin ihracattaki konumunu güçlendirecek desteği vermeye devam edeceğiz"


Adnan Bali, salgının gidişatına dair belirsizliklerin dış talebin kırılgan bir görünüm sunmaya bir süre daha devam edebileceği riskini de beraberinde getirdiğini aktararak, "Ancak biz yılın ikinci yarısıyla birlikte ihracat performansımızın koşullar paralelinde güçleneceğini öngörüyoruz." dedi.

Kovid-19 salgını sonrasında orta vadeli bir perspektifle bakıldığında, ülkelerin, normalleşme sürecinde yakın coğrafyalarla çalışma ve daha butik imalata odaklanabileceğini belirten Bali, Türkiye'nin, bu konjonktürden faydalanabileceğini, coğrafi konumu itibarıyla küresel ticaret hacminin önemli bir bölümünü teşkil eden bir pazara kısa uçuş mesafesiyle ulaşabildiğini, genç, dinamik ve hızlı yapısı ile potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.

Ülkelerin belli ölçüde içlerine kapandığı bu dönemde Türkiye'nin, güvenilir bir tedarikçi olmasının yanında mevcut endüstriyel altyapısı ve iş gücü kapasitesinin yeterli olduğunu, yeni pazarlar bulma ve üretim süreçlerini yönetme konusunda halihazırda esnek bir yapısı bulunduğunu ifade eden Bali, "Ülke olarak önümüzdeki dönemde birçok mal ve hizmetin tedariki için önemli bir aday olarak sahneye çıkabileceğimizi düşünüyoruz. İş Bankası olarak biz de Türkiye'nin ihracattaki konumunu güçlendirecek desteği vermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.


- İhracatçılara özel kartlar

Verilen bilgiye göre, protokol kapsamında Maximiles TİM İhracatçı Kart ve Maximiles TİM İhracatçı Kart Premium kartları ihracatçıların kullanımına sunuluyor.

TL/avro/dolar hesap özeti seçeneğini içeren kartlar ile ihracatçılar, yaptıkları alışverişlerden hem MaxiMil hem de MaxiPuan kazanacak. Ayrıca, İş Bankası aracılığıyla gerçekleştirecekleri aylık ihracat hacmi üzerinden de ilave MaxiPuan kazanacak ve ihracatçılar, bu puanları MaxiMil olarak da kullanabilecek.

Maximiles TİM İhracatçı Kart, otel rezervasyonundan vize işlemlerine kadar ihracatçıların hayatlarını kolaylaştıracak birçok önemli ve fark yaratacak ayrıcalığı da içeriyor.




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