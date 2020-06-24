ANKARA - Türkiye'de dağıtılan toplam doğal gazın yaklaşık yüzde 20'sini 3,3 milyon abonesine ulaştıran Aksa Doğalgaz, geçen yılı 6 milyar lira ciroyla tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2019 Faaliyet Raporu'nu "Rekora Doğru" başlığıyla yayımlayan Aksa Doğalgaz, geçen yıl 7,9 milyar metreküp gaz taşıyarak Türkiye'de dağıtılan toplam doğal gazın yüzde 19,6'sını, 16 milyon kişinin yaşadığı 27 il, 181 ilçe ve beldedeki 3,3 milyon abonesine ulaştırdı.

Türkiye doğal gaz dağıtım sektörü toplam istihdamının yüzde 27'sini tek başına sağlayan şirket, 523 milyon lira yeni yatırım ile 30 bin kilometre şebeke uzunluğuna ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, 2018'de yaşanan küresel finansal sıkıntılar ve kur dalgalanmalarına rağmen 2019'da yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti.

Arslan, geçen yıl cirolarını bir önceki yıla göre yüzde 43 artırdıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ciromuzu 6 milyar liraya, öz kaynaklarımızı ise yüzde 87 artışla 684 milyon liraya ulaştırmayı başardık. FAVÖK değerimiz 718 milyon lira olarak gerçekleşirken, 2019 sonunda 289 milyon net kar elde ettik. Faaliyetimizin başından itibaren gerçekleştirdiğimiz yatırımların değeri 1,2 milyar dolara ulaştı. Beş yıllık planlarımız doğrultusunda 2021'de hizmet verdiğimiz ilçe sayısını 200'e, abone sayımızı 3,9 milyona ve dağıttığımız doğal gaz miktarını 8,9 milyar metreküpe, şebekemizi ise 40 bin kilometreye, yani dünyanın etrafında bir tur atacak uzunluğa ulaştırmayı hedefliyoruz."

Öte yandan, sosyal sorumluluk çalışmalarına da devam eden Aksa Doğalgaz, Kazancı Holding bünyesindeki tüm Aksa şirketlerinin ortak yürüttüğü "Enerjimiz Yarınlara" projesiyle 19 şehirdeki 22 köy okulunda 2 binden fazla öğrenciye ulaşarak ortaokul öğrencilerine enerji konusunda kapsamlı eğitimler verdi.

2015 yılından bu yana "Can Yoldaşı" projesiyle engelli abonelerine acil durumlarda doğrudan hizmet götüren Aksa Doğalgaz, 2018'de başlattığı Tekerlekli Sandalye Milli Tenis Takımı sporcularına desteğini sürdürmeye devam etti.

























