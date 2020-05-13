İSTANBUL - Tadım, Önder Çiftçi listesinde bulunan tedarikçileri ve iş yaptığı tüm çiftçileri, beyaz ay çekirdeğinin rekoltesini artırmak, tedarik sürecinde yıllık rekolte risklerini minimize etmek ve sürdürülebilir üretimi sağlamak gibi konularda bilinçlendirerek üretime teşvik edecek.



Şirketten yapılan açıklamada, Tadım’ın çiftçileri belirli sınıflar altında ayni ve nakdi avanslar ile desteklediği ve Önder Çiftçiler dışında kalan çiftçilerin beyaz ay çekirdeği ekimine teşvik edilmesi için de ‘’Üye Çiftçi’’ uygulamasını başlattığı belirtildi.



Destek kapsamında, dijital tarım uygulamaları doğrultusunda tüm çiftçiler için tarlalardan veri toplanması ve bu verilerin analiz edilerek düzeltici, iyileştirici, önleyici faaliyetlere ve bilgiye dönüştürülmesi noktasında deneme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca çiftçinin bulunduğu bölgeni ihtiyaçlarına göre tohum, taban gübresi, üst gübre, sulama, mazot ve işçilik konusunda da çiftçiye destek verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tadım Pazarlama Ofisi Genel Müdürü Emre Tekinalp, ithalatı artan siyah çekirdek karşısında, ambalajlı kuru yemiş sektörünün lideri olarak yerli üreticiyi korumak istediklerini vurguladı.



Tekinalp, sektör lideri olarak hem tüketicilere ve hem de üreticilere yönelik sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek, “Tüketiciye olan sorumluluğumuz en kaliteli ürünü sunmaktır. Üreticiye olan sorumluluğumuz ise onları desteklemek ve ürünlerinin pazara sunulmasına yardımcı olmaktır.” ifadelerini kullandı.



Tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Tekinalp, ay çekirdeği ithalatına karşı çiftçilerle birlikte hareket etmek gerektiğine dikkat çekti.



Tekinalp, uzun vadeli ve güvenilir bir iş modeli ile sürdürülebilir, doğru tarıma destek olacaklarını aktararak, “Aynı zamanda, pazarda yaşanacak olası olumsuz durumlardan üreticilerimizin etkilenmesini minimuma indireceğiz. Ay çekirdeği tarımının geleceğini garanti altına alacak bu çalışma modelinde, üreticilerimizi, mazot, işçilik, gübre gibi konularda da destekleyeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

