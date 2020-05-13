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İnventram yatırım portföyüne iki yeni şirket ekledi

İnventram Genel Müdürü Cem Soysal: - "İnventram'ın stratejik planlamaları doğrultusunda şirket yatırımlarını gün geçtikçe artırdık. Gelişimlerini uzun süredir takip ettiğimiz bu iki kıymetli şirketin gelecek potansiyellerini gördük" - "Vispera, başarısını

İnventram yatırım portföyüne iki yeni şirket ekledi
Ekonomi
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İSTANBUL - İnventram ve Koç Holding, Türkiye'de Vispera ve ABD'de nanoGriptech'in yatırımcısı oldu.

İnventram açıklamasına göre, Koç Holding'in Japon Mitsui Grubu ve Koç Üniversitesi ortaklığında faaliyet gösteren yüksek teknoloji yatırım şirketi İnventram, portföyüne iki yeni şirket daha ekledi.

İnventram, Koç Holding ile birlikte perakende sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalara resimlerden otomatik ürün tanıma teknolojisi hizmeti veren Vispera ve mikro-fiber polimer bazlı kuru yapışkan teknolojisinin ilk ticari üreticisi olan nanoGriptech şirketlerine yatırım yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnventram Genel Müdürü Cem Soysal, İnventram'ın stratejik planlamaları doğrultusunda şirket yatırımlarını gün geçtikçe artırdıklarını belirterek, "Gelişimlerini uzun süredir takip ettiğimiz bu iki kıymetli şirketin gelecek potansiyellerini gördük." ifadelerini kullandı.

Her iki şirketin de ihtiyaç duyduğu sermaye katkısını sağlayarak çok değerli buluşların geniş pazarlara erişmesinde önemli bir rol aldıklarını aktaran Soysal, şunları kaydetti:

"Yatırım yaptığımız şirketlerden biri olan Vispera, başarısını şu an global pazarlarda sürdüren ve tüm coğrafyalarda perakende şirketlerine ulaşmak isteyen bir şirket. Geliştirdikleri teknoloji şu an dünya perakende sektöründe önemli paya sahip şirketler tarafından kullanılıyor. Perakende şirketlerinin operasyonel süreçlerinde yeni bir dönem açan Vispera'nın tüm dünyada satış ağı kurma hedefine de katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Aynı şekilde nanoGriptech'in patentle korunan ve özel bir yöntemle geliştirilen kuru yapıştırma tekniği ile ürettiği ürünler, hem üreticilere hem de son tüketiciye inovatif çözümler sunuyor. ABD’de faaliyet gösteren ve şu an geliştirdiği teknolojiler ile alanında tek olan nanoGriptech, insanların günlük hayatlarını kolaylaştıracak ürünlerden uzay çalışmalarında kullanılabilecek ürünlere kadar farklı seçeneklerle öne çıkacak. Sahip oldukları ve geliştirdikleri teknolojilerin gücüne ve vizyonuna inanarak yaptığımız yatırım dışında iş tecrübemiz, satış kanalı gücümüz ve bilgi birikimimiz ile bu iki şirkete çok önemli katkılar sağlayacağız. Bize olan inancı ve güveni ile bu hedeflerimizi hayata geçirmemizi mümkün kılan Koç Holding'e çok teşekkür ediyoruz."


- Perakende sektöründe veri analitiği ile yeni bir dönem başlatan buluş

Perakende şirketleri için görüntü tanıma odaklı teknolojiler geliştiren Vispera, üretici firmaların perakende satış noktalarındaki ürünlerinin görünürlüklerini, raf paylarını, stok durumlarını ve yerleşimlerini takip ve kontrol etmelerini sağlıyor.

İnsan denetimine dayalı geleneksel yöntemlere kıyasla daha hızlı, detaylı ve doğru sonuçlar sağlayan, teknoloji ile bütçe ve zaman tasarrufu sunan Vispera'nın Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Aytül Erçil ise, "Kendi geliştirdiğimiz görüntü tanıma ve veri analitiği teknolojisini, dünyanın bütün perakende mağaza ve üretici markalarına çözüm olarak sunmak amacıyla çıktığımız bu yolda Koç Holding'in ve İnventram'ın desteğini almış olmaktan ötürü mutluyuz. Önümüzdeki dönemde bu yatırımın desteğiyle birlikte Türkiye'nin global ölçekli lider yapay zeka firması olma hedefimize doğru daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, merkezi ABD'de bulunan nanoGriptech'in sunduğu Setex teknolojisini, geko kertenkelelerinin ayağındaki tutundurucu tüylerden esinlenerek geliştiren nanoGriptech'in kurucusu Prof. Dr. Metin Sitti, tüm yüzeylerde güçlü tutunma etkisi sağlayan kuru yapıştırıcı ürünlerin sunduğu özellikler ile bir yenilik sağlıyor.

Setex markalı 3 farklı ürün ile 3 milyar dolarlık pazara çözüm sunan Sitti, İnventram ve Koç Holding'in A Serisi yatırımı sayesinde nanoGriptech'in ürünlerini birçok yeni sektörde piyasaya sürebileceğini ve üretim hacmini daha da artırabileceğini belirterek, "Bilimsel bir araştırmamın laboratuvardan çıkıp günlük hayatımızda radikal yenilikler yaratacak Setex adında yeni bir ürüne dönüşmesi benim için çok mutluluk ve heyecan verici. Bu iş birliği ile önemli adımlar atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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