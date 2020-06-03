İSTANBUL - Kaspersky Amerika İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Alena Reva, şirketlerde yaşanan siber güvenlik vakalarından bahsederken genellikle para, müşteri güveni ve diğer kurumsal sonuçlar gibi konulara odaklanıldığını belirterek, "Çalışanların böyle vakalarda neler yaşadığı, dikkate almamız gereken başka bir konu." ifadelerini kullandı.

Kaspersky açıklamasına göre, şirket, "Kurumsal güvenlikle ve çalışanların özel hayatıyla ilgilenmek: Siber güvenlik şirketler ve çalışanları için neden hayati önem taşıyor?" başlıklı yaşanan sızıntıların çalışanlarda oluşturduğu rahatsızlığı ve kayıpları konu alan bir rapor yayımladı.

Raporda, Türkiye'de vaka müdahalesinden sorumlu çalışanların yüzde 24'ünün önemli kişisel buluşmaları kaçırdığı, yüzde 32'sinin fazla mesai yaptığı, yüzde 28'inin fazladan stres yaşadığı ve yüzde 23'ünün tatilini iptal etmek zorunda kaldığı belirlendi.

Veri sızıntısı riski her an sürerken, kurumların veri güvenliğini kontrol altında tutması ve vakaların çalışanlara ve özellikle Kovid-19 salgını sırasında şirketin itibarına olumsuz etki yapmasını önlemesi gerekiyor.

İş stresi, çalışanların iş ve hayat dengesine, verimliliğine ve motivasyonuna zarar veriyor.

Çalışanların yüzde 76'sı iş stresinin kişisel ilişkilerini etkilediğini belirtirken, bu yüzden işini bırakanların oranı ise yüzde 16 seviyesinde gerçekleşti.

Özellikle insanların evden üretken bir şekilde çalışmaya uğraştığı bu dönemde stres sorununu dikkate almak gerekiyor.

Stres, çalışanların verimliliğinin azalmasına, iş performansının düşmesine ve sonuç olarak doğrudan finansal zarara neden olabiliyor.





- "Çalışanların siber güvenlik vakalarında neler yaşadığı dikkate alınmalı"





Kaspersky raporuna göre, siber güvenlik vakaları da olumsuz iş deneyimlerine katkıda bulunabiliyor.

Tüm dünyada KOBİ'lerin (yüzde 48) ve kurumsal şirketlerin (yüzde 53) yaklaşık yarısı geçen yıl en az bir kez veri sızıntısı yaşadı.

Öte yandan, Türkiye'de yöneticilerin en çok yaşadığı sorunlardan birinin yüzde 28 ile stres olduğu tespit edildi.

Gelişmiş vaka müdahalesi uygulamalarına sahip büyük kurumlarda çalışanlardan özel bir bilgi teknolojileri güvenliği departmanı bulunmayan KOBİ'lerde çalışanlara kadar tüm sistem yöneticileri, böyle bir durumda çok daha fazla stres yaşıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Amerika İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Alena Reva, şirketlerde yaşanan siber güvenlik vakalarından bahsederken genellikle para, müşteri güveni ve diğer kurumsal sonuçlar gibi konulara odaklanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışanların böyle vakalarda neler yaşadığı, dikkate almamız gereken başka bir konu. İş yerinde stresin artmasının veya iş ile yaşam dengesinin bozulmasının çalışanların verimliliğini ve daha da önemlisi fiziksel ve ruhsal sağlığını etkilediğini söylemeye gerek bile yok. Bu durum, kesinlikle hafife alınmamalı çünkü dışarıda olumsuz düşüncelerini paylaşan çalışanlar, markanın itibarına zarar verebilir. Veri sızıntısı nedeniyle itibarı sarsılan bir şirket için böyle bir durum özellikle son derece önemli."