İSTANBUL - Renault ve Dacia sahipleri, otomobillerini yaza fırsatlarla hazırlıyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz 2020'ye kadar yetkili servislerde geçerli olan Yaz Servis Kampanyası kapsamında, binek ve hafif ticari Renault ve Dacia modellerinde tüm bakım ve mekanik onarımlarında yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Kampanya kapsamında lastik alımlarında da cazip fırsatlar bulunuyor. 4 Adet Michelin lastik alana 280 liralık yakıt kartı verilirken, Maximum Kart'a özel +4 taksit imkanı tanınıyor.

Ayrıca, Renault ve Dacia yetkili servislerinde müşteri ve çalışanların sağlığı için Kovid-19 kapsamında Kapıdan Al-Kapıya Teslim hizmeti de sunuluyor.