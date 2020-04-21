İSTANBUL - sahibinden.com, insan kaynakları organizasyonlarından olan Great Place to Work Enstitüsü'nün hazırladığı "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde bu yıl da birinci oldu.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, kurumlarda çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri, güvene dayalı bir iş yeri kültürü geliştirilmesini hedefleyen Great Place to Work Enstitüsü'nün anketine göre, sahibinden.com, yüksek çalışan memnuniyeti ile "500-2000 Çalışan Sayısı" kategorisinde "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçildi.

Toplamda 5 kez listeye giren sahibinden.com, 2 yıl üst üste birinciliği göğüslemiş oldu. e-ticaret platformu, bu yıl ayrıca "Kadınlar için En İyi İş Yeri" özel ödülüne de layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker, bir çalışma alanı değil, yaşam alanı tasarladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız, kurum kültürümüzü odak noktamıza alarak en iyi çalışan deneyimini inşa etmek ve bunu sürdürülebilir kılmaktır. Odağına insanı ve güveni alan bir kurum olarak biliyoruz ki, sahibinden.com'da çalışanlarımızın mutluluğu, kuruma olan bağlılığı ve yüksek motivasyonu günün sonunda yaptığımız işin kalitesi üzerinde etkin rol oynuyor. Titizlikle planladığımız çalışmalarımız bu yıl da bizi birinciliğe taşıdı. Biz de önümüzdeki yıllar için sahibinden.com ailesi olarak olumlu deneyimleri güçlendirip hem çalışanlarımız nezdinde hem de sektörde iz bırakmaya devam etmeyi hedefliyoruz."

