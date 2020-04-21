İSTANBUL - Huawei'nin P40 Pro, P40 ve P40 lite'tan oluşan P40 serisi Türkiye pazarında yerini aldı.

Huawei açıklamasına göre, Huawei P40 serisi, Huawei online mağazada satışa çıktı.

Gümüş, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip Huawei P40 Pro ve Huawei P40 ile siyah, pembe ve yeşil renk seçeneklerine sahip Huawei P40 lite telefonlar, P40 Pro için 11 bin 999 TL, P40 için 8 bin 499 TL ve P40 lite için 3 bin 199 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla tüketicilere sunuldu.



P40 Pro ve P40 satın alan tüketiciler, 1 TL farkla Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık, P40 lite satın alan tüketiciler ise 1 TL farkla Huawei FreeLace kablosuz kulaklık sahibi olabiliyor.



Huawei P40 serisi, yüksek tanımlı sensör ve yonga setleriyle güçlendirildi. Gelişmiş görsel donanıma ve yapay zeka özelliklerine sahip seri, videolar için gerçek zamanlı Bokeh simülasyonu özelliğiyle sunuluyor.

DxOMark ölçümlerine göre dünyanın en iyi fotoğraf kamerası seçilen Huawei P40 Pro'nun fotoğrafçılıktaki yetenekleri, koşullar ne olursa olsun profesyonel kalitede portre veya manzara fotoğrafları yakalamaya, düşük ışıkta iyi fotoğraflar çekmeye imkan tanıyor.

Kirin 990 5G işlemciye sahip cihaz, 1/1.28 inç'lik sensör ve 50 megapiksellik kamera donanımıyla sunuluyor.

Serinin diğer modeli Huaewi P40 ise 16 MP ultra geniş açılı kamera ile geniş açılı çekim olanakları sunmasının yanı sıra 2,5 cm makro çekimlere de olanak tanıyor.

Ayrıca, 8 MP telefoto kamera ile de 3x optik yakınlaştırma, 5X hibrid yakınlaştırma ve 30x maksimum yakınlaştırma gerçekleştirerek uzaktan yakalamayı mümkün kılıyor.



Huawei P40'ın Ultra Vision ve Multi-Spectrum özellikleriyle geliştirilmiş ana kamerası, yapay zeka algoritmasından faydalanarak renkleri yüzde 45 daha iyi sağlıyor ve ortamdaki insanların analizini ve segmentasyonunu hassas şekilde yapabiliyor.





- Dörtlü arka kamera





Huawei P40 lite ise dörtlü arka kamerasıyla sunuluyor. 48MP ana kamera, çerçeveli kompozisyon teknolojisini destekliyor ve hızlı bir şekilde arka arkaya çekilen birden fazla fotoğrafı birleştiriyor.

8MP ultra geniş açı objektif, kullanıcıların daha fazla çekim yapması için 120 derece görüş alanı sunuyor.

Makro lens ise 4 cm mesafeye yakın nesnelere odaklanıyor.



Modelde yer alan Kirin 810, düşük güç tüketimi sunarak performans ve güç verimliliği sunuyor. Sistem üzerinde yer alan yapay zeka zamanlamasıyla birlikte sekiz çekirdekli CPU ve Mali-G52 MP6 GPU hesaplama yeteneğini de bulunduruyor.

Grafik ayrıntılarını üst seviyede işleyen sistem, Huawei'nin kare hızı artışı ve pil tüketimini azaltma gibi oyun merkezli en yeni GPU Turbo teknolojisini de destekliyor.



P40 Lite, TÜV Rheinland sertifikalı 40W Huawei SuperCharge çözümünü destekleyen yüksek kapasiteli 4200mAh pil çözümünü sunuyor.

Telefon, sadece 30 dakikada yüzde 70 oranında şarj edilebiliyor.