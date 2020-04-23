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POYD Başkanı Atmaca: "Turizm sektörü hızlı çıkış yapacak"

"Özellikle Ramazan Bayramı'nda iç pazarda hareketliliğin başlayacağını düşünüyorum. Sektör olarak tüm önlemlerimizi aldık" - "Antalya'da her yıl tatil yapmayı seven çok sayıda turist var. Rusya, Avrupa mutlaka gelecektir çünkü tatil yapamadılar"

POYD Başkanı Atmaca: "Turizm sektörü hızlı çıkış yapacak"
Ekonomi
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ANTALYA - AYŞE YILDIZ - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi ortadan kalktığında en hızlı toparlanma sürecini seyahat ve konaklama sektörünün yaşayacağını belirterek, "Özellikle Ramazan Bayramı'nda iç pazarda hareketliliğin başlayacağını düşünüyorum. Sektör olarak tüm önlemlerimizi aldık." dedi.

Atmaca, AA muhabirine, Antalya'daki tesis ve hizmet kalitesinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını, bunun için de her yıl milyonlarca turistin kenti ziyaret ettiğini söyledi.

Konaklama sektöründe dünyanın en iyi destinasyonu olduklarını vurgulayan Atmaca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında otellerdeki bakım ve onarım çalışmalarını uzattıklarını bildirdi.

Salgın sona erdikten sonra iç pazarda seyahatin başlayacağına işaret eden Atmaca, "Özellikle Ramazan Bayramı'nda iç pazarda hareketliliğin başlayacağını düşünüyorum. Sektör olarak tüm önlemlerimizi aldık. Antalya'da her yıl tatil yapmayı seven çok sayıda turist var. Rusya, Avrupa mutlaka gelecektir çünkü tatil yapamadılar. Güneş, deniz özlemi olan Avrupa'nın Antalya'ya ciddi bir rağbet göstereceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Sektördeki sertifikasyon uygulamasının da önemli olduğunu vurgulayan Atmaca, uçaklarda koltuk aralarında, havalimanlarında, otellerde ve nakil sırasında düzenlemeye gidileceğini söyledi.

- ''Önce virüsten kurtulmak lazım''

Önce virüsten kurtulmak gerektiğine değinen Atmaca, şunları kaydetti:

"Öncelik insan sağlığı. Büfeleri mi değiştireceğiz, her şey dahil sistemini mi şekillendireceğiz, nasıl hareket edeceğiz? Havalimanına nasıl gideceğiz, otobüse nasıl bineceğiz, uçakla nasıl seyahat edeceğiz? Tüm bunları şekillendirmek, insanlarımızın sağlığı için önemli. Turizm sektörü hızlı bir şekilde düzelecek. Koronavirüs tehdidi ortadan kalktığında en hızlı toparlama süreci yaşayacak bir tek sektör var, o da seyahat ve konaklama. O yüzden ben çok ümitliyim. Tek dileğim koronavirüsten bir an önce kurtulmak, sonrasını çok kolay çözeceğiz."

- "Sektör eski günlerine hızlı dönecek"

Atmaca, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların önemli bir mücadele verdiğini, bunun dünyaya örnek olduğunu da vurguladı.

Türkiye'nin bu sıkıntılı süreçten en az zararla çıkmasını temenni eden Atmaca, "En hızlı hareket eden ve en hızlı toparlanan yine Türkiye olacaktır. Her şey yoluna girdiğinde, turizm sektörü hızlı bir çıkış yapacak, eski günlerine hızlı dönecek. Eskiden de domuz gribi, kuş giribi vardı, bunları atlattık. Belki üç ay sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


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