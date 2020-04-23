İSTANBUL - Albaraka Türk, Great Place to Work firması tarafından düzenlenen ve en iyi işverenlerin seçildiği Recognition programı kapsamında "En İyi İşveren" seçildi.

Albaraka Türk açıklamasına göre, banka, Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen ve en iyi işverenlerin seçildiği Recognition programı kapsamında, 2 yıldır üst üste "Türkiye'nin En İyi İşveren" markası listesine girerek ödül aldı.

Great Place to Work Enstitüsü, her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri ile kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşıyor. Enstitü, aynı zamanda güçlü kurum kültürüne sahip ve çalışanları tarafından en iyi işveren olarak tanımlanan şirketleri sertifikalandırıyor.





- "Bu başarı Albaraka çalışanlarının"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, bu yıl da "Türkiye’nin En İyi İşveren Markası" seçilmiş olmaktan ötürü çok mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ödülü ikinci kez alıyor olmak da ayrı bir gurur. Tabii bu başarının arkasındaki en önemli güç, sahip olduğumuz çalışma arkadaşlarımızdır. Albaraka Türk olarak ikinci kez elde etmiş olduğumuz bu başarıda ‘Dahası Var’ sloganı ile Albaraka Türk İnsan Kıymetleri birimi aracılığıyla sürdürdüğümüz ve sahip olduğumuz kurum kültürünün etkisi çok büyük. Aldığımız bu ödülü Albaraka çalışanlarına borçluyuz. Bu başarıda en büyük pay onlarındır."