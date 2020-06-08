İSTANBUL - OPPO'nun Reno3 ve Reno3 Pro modelleri kamera özellikleriyle farklı bir fotoğrafçılık deneyimi yaşatıyor.

OPPO açıklamasına göre, OPPO'nun Reno3 ve Reno3 Pro modelinde yer alan Gece Modu özelliği, ışığın düşük olduğu ortamlarda bile, kaliteden ödün vermeden fotoğraf karelerinin yakalanmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fotoğrafçı Sefa Yamak, kaliteli gece fotoğrafları için şunları öneriyor:

"Her şeyden önce telefonunuzu sabit tutmanız gerekiyor. Çok sıkı bir şekilde elinizde tutabilirsiniz, bir yere yaslayabilirsiniz ya da tripod kullanabilirsiniz. OPPO Reno3, gece modunda çekim yaparken 'kameranızı sabit tutun' şeklinde ekranda çıkan bir yazıyla kendisi de uyarıyor. Cep telefonlarımızı sürekli cebimizde ya da çantamızda taşıdığımız için, telefonun kamerasındaki lens devamlı olarak bir kumaşa temas ediyor. Gün içinde kirlenebiliyor ya da parmak değebiliyor. Fotoğraf çekmeye başlamadan önce lensi mutlaka temizlemelisiniz. Sonrasında çekmek istediğiniz objeyi, manzarayı ya da görüntüyü odaklamak gerekiyor. Bunun için çekmek istediğiniz nesnenin üzerine gelerek ekrandan 1 kere dokunmanız yeterli. Telefonların gece modu otomatik olarak ayrı bir aydınlık verdiği için kamerayı açıp odaklama yaptığınızda bir daire görürsünüz. Bu dairenin yanında bir de + / - çizgisi vardır. O + ve – ile bulunduğunuz ortamdaki parlaklığı yükseltip düşürebilirsiniz. Kamera ayarlarında gece modunun dışında bir de uzman modu var. Burada ışığın düşük olduğu ortamlarda ISO'yu, enstantaneyi, beyaz dengesini ve diğer ayarlamaları kendiniz yaparak fotoğraf çekebilirsiniz.

Gün batımından önce, fotoğraf çekmek istediğinizde enstantaneyi 100-120 civarında, ISO'yu da 100'lerde tutarak ideal görüntüleri yakalayabilirsiniz. Işık azalmaya ve hava düşmeye başladıktan sonra enstantane ile biraz oynama yapabilirsiniz. Gece fotoğraf çekerken aydınlık çıkması için genellikle flaş açılır. Fotoğraf çekildikten sonra siz parlak, arkanız ise simsiyah çıkar. Flaş görsel gücü çok destekleyen bir unsur değil. Mutlaka flaşı kullanacaksanız bunu bir yere yansıtıp kullanabilirsiniz. Son olarak fotoğrafı çekeceğiniz açıyı da görsellik anlamında iyi ayarlamanız gerekiyor. OPPO'nun Reno3 Serisi modelleri ile gece mükemmel kalitede kareler yakalayabilir, Reno3 modelinde ilk kez ön kameraya eklenen Gece Modu algoritması ile de ışığın düşük olduğu ortamlarda selfie çekebilir ve en iyi fotoğraflarınızı koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz."