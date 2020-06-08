İSTANBUL - EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Gökhan Gümüşlü, "Koronavirüs (Kovid-19) küresel ekonominin şimdiye kadar deneyimlediği hiçbir krize benzemiyor." ifadelerini kullandı.

EY'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gümüşlü, koronavirüs (Kovid-19) sonrası dönemi hayal ederken sorulan temel sorunun toparlanmanın ne zaman olacağı olduğunu, bu soruyu cevaplamanın mevcut deneyimleri kapsamında elde ettikleri veriler ile zor göründüğünü belirtti.

Kovid-19 küresel ekonominin şimdiye kadar deneyimlediği hiçbir krize benzemediğinin dile getiren Gümüşlü, şunları kaydetti:

"Sürecin nasıl ilerleyeceği, ne zaman biteceği meçhul. Toparlanmanın finansmanında, organizasyonunda ve bu sürecin yönetiminde yeni fikirlere, yenilikçi yöntemlere her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Kısa vadede Kovid-19 bizi uzaktan erişime dayalı iş ve yaşam modellerine zorladı. Bu süreçte bazı sektörler ve iş modellerinin başarma potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gördük. İş dünyası, salgını kontrol altına almaya çalıştığımız kısa vadede adapte olmak, salgının ekonomik etkilerinin ağırlaşacağı orta ve uzun vadede dönüşmek zorunda.

Bu dönüşümde başarı unsuru, iş ve üretim için daha önce düşünmediğimiz bir geleceğe hazır olmak değil: Kovid-19 ile iş ve üretimin geleceği daha hızlı gelecek. Geleceği bugünden hayal etmek ve ne kadar hazır olduğumuzu bugünden görmemiz gerek. EY Türkiye olarak içinde bulunduğumuz bu istisnai ve zor dönemde kamu sektörü müşterilerimizi ve paydaşlarımızı tüm ulusal ve uluslararası kaynaklarımızla desteklemeyi kendimize hedef ilan etmiş durumdayız."





- "Bu dönemde doğru veriye ve analizlere ulaşmak ciddi önem arz ediyor"





Gümüşlü, hızlı ve dinamik karar alma süreçlerine ihtiyaçlarının olduğu bu dönemde doğru veriye ve analizlere ulaşmanın tüm politika kararlarının etkisi için ciddi önem arz ettiğini kaydetti.

Bu amaçla, kamu sektörü danışmanlık hizmetleri bölümleri içerisinde bir araştırma takımı oluşturduklarını belirten Gümüşlü, "Araştırma takımımız, ilgili uluslararası ofislerimizin de desteği ile, içinde bulunduğumuz döneme ışık tutacak politika araştırmaları gerçekleştirmeye başlamış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Gümüşlü, bu süreci beraberce sağlıklı bir şekilde atlatılacağına olan inancının tam olduğunu belirtti.



