İSTANBUL - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 19 Mayıs'ta "Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi" ile Türkiye’nin tanıtımını yapacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Telekom’un ana sponsorluğunda düzenlenen ralli için Dolmabahçe Sarayı önünden başlatılacak tanıtım turunda Kenan Sofuoğlu’na, Türkiye'yi dünya şampiyonalarında başarıyla temsil eden milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu eşlik edecek.

"Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi"nin "start"ını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın vermesi bekleniyor.

Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu İstanbul’un tarihi yerleri Karaköy, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Yedikule, Topkapı ve Balat’tan geçip, Taksim Meydanı’nda bu özel tanıtım turunu sonlandıracak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TMF Başkanı Uçar, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın içinde bulunduğu zorlu dönemde ülke olarak başarılı bir sınav verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bütün alanları derinden etkileyen bu küresel salgın sürecinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğiyle normalleşme adımları emin bir şekilde atılmakta. Milletçe gururunu yaşadığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Millî Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu ve milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu ile özel bir 19 Mayıs organizasyonu yapıyoruz. Türkiye’nin hem spor ve hem de sosyal alanlardaki imkanlarını ve kabiliyetlerini tüm dünyaya göstermek açısından büyük bir fırsat. Bizimle beraber bu önemli projeye katkı koyan ülkemizin telekomünikasyon ve iletişim lideri Türk Telekom ile bütün imkanlarını seferber eden İstanbul Valiliği'ne çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- "Ülkemize katma değer sağlayan projelerin her zaman yanındayız"

Türk Telekom CEO’su Önal ise Türkiye’nin milli teknoloji şirketi olarak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi özel bir günde böyle bir organizasyona destek vermekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Motor sporlarının ülkemizde daha da gelişmesine olanak sağlayan benzer organizasyonlar ile Türkiye’nin bu alandaki sesinin daha da yükseleceğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine olan bağlılığımız ve toplumsal sorumluluk yaklaşımımızla ülkemize katma değer sağlayan projelerin her zaman yanındayız. Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi’nin de hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

