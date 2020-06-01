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Ford'dan otomobili hijyenik tutmanın ipuçları

Ford İngiltere baş tıbbi sorumlusu Dr. Jenny Dodman: - "Otomobilinizi birlikte yaşamadığınız kimseyle paylaşmamalısınız, çünkü bu uzmanların önerdiği sosyal mesafe kurallarının dışına çıkmak olur"

Ford'dan otomobili hijyenik tutmanın ipuçları
Ekonomi
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İSTANBUL - Ford İngiltere baş tıbbi sorumlusu Dr. Jenny Dodman, "Otomobillerin içini temizlerken asla çamaşır suyu veya hidrojen peroksit içeren ürünler kullanmamalısınız." ifadelerini kullandı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dodman, sürücüler ile otomobillerini temiz tutmanın ipuçlarını paylaştı.

Dodman, ayrıca, parlama ve parmak izi önleyici gibi bazı özel kaplamalara zarar verebilecek amonyak bazlı ürünlerden kaçınılması gerektiğini belirterek, "Üreticiler, her araç için hangi ürünlerin güvenle kullanılabileceği konusunda size gerekli bilgileri sunarlar. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu ise bu konuyla ilgili normal ev dezenfektanlarının Kovid-19'a karşı yeterince etkili olduğunu belirtmiş ve tavsiye etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Otomobillerin dış kısmı için sosyal mesafe kuralı ve hijyen önlemlerini en sıkı şekilde uygulayan yıkama yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Dodman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eldiveni bir koruma şekli olarak görebilirsiniz. Ancak, bununla birlikte kirlenmiş bir yüzeye dokunursanız eldivenlerinizin hala kirlenebileceğini ve daha sonra eldivenli el ile yüzünüze dokunduğunuzda virüsün bulaşabileceğini lütfen unutmayın. Otomobilinizi birlikte yaşamadığınız kimseyle paylaşmamalısınız, çünkü bu uzmanların önerdiği sosyal mesafe kurallarının dışına çıkmak olur."

Dodman, Kovid-19 ile enfekte olan birinin öksürdüğünde veya hapşırdığında, virüsü içeren damlacıklar ürettiğini ve bu damlacıkların o kişinin etrafındaki bir yüzeye ulaşabildiğini belirtti.

Dodman, şunları kaydetti:

"Virüsü içeren damlacıklar, Kovid-19 ile enfekte olan kişi tarafından yüzeylere kolayca ulaştırılabiliyor. Başka birisi elleriyle bu yüzeye ve sonra yüzüne dokunduğunda, virüs gözler, ağız veya burun yoluyla vücuda girebiliyor. Ellerimizi yıkamak işte bu nedenle çok önemlidir. Ellerimizi temizlemenin en önemli yolu, sabun ve sıcak su kullanmak, sabun yoksa en az yüzde 70 alkol içeren bir el dezenfektanı kullanmaktan geçiyor."

Kovid-19 ile kontamine olmuş bir yüzeyden kaynaklanan bulaşma riskinin zaman içinde azaldığını kaydeden Dodman, virüsün herhangi bir yüzeyde ne kadar yaşayabileceği henüz kesin olarak bilinmediğini, virüsün ömrünün bulunduğu yüzeye ve koşullara bağlı olarak değişebileceğini belirtti.


- Mikroplar pek çok formda bulunuyor


Ford, mikropların pek çok formda var olduğunu ve çevrede her zaman çeşitli mikro organizmaların yaşadığını bilinmesi gerektiğini, buna rağmen, bu organizmaların küçük bir kısmı insanlar için zararlı olma potansiyeli taşıdığının bilinmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu yüzden temizlik yapılırken koronavirüs gibi insan sağlığına zararlı diğer tüm bakteri ve virüsleri ortadan kaldırmaya dikkat edilmeli. Araç yüzeyinin Kovid-19 ile kontamine olması ve bulaşma sürecinin kişiye göre fark göstermesi de göz önünde bulundurulursa otomobilinizi sık sık temizlemek dışında, belirli bir araç temizleme sıklığı bulunmuyor. Arabada mutlaka bir el dezenfektanını bulundurmanız ve torpido gözünde kolonya bulundurulması öneriliyor. Ancak, Kovid-19 ile enfekte olma ve bulaşma riskini en aza indirmenin yolu sosyal mesafeyi her zaman korumaktan, ellerin sık sık 20 saniyeden az olmamakla birlikte yıkayarak, sağlık otoritelerini önerdiği tüm tedbirlere uymaktan geçiyor.

Temizlik sırasında direksiyon simidi, tutacaklar, vites kolu, düğmeler veya dokunmatik ekran, silecek ve sinyal kulakçıkları, kol dayanakları, torpido tutacağı, kolçaklar ve koltuk ayarlayıcıları gibi sık dokunan alanlara özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Emniyet kemerleri ve kemer tutamaçları her sürücünün temizlik kontrol listesinde de en üst sıralarda olmalıdır. Taktığınız emniyet kemeri muhtemel öksürük ve hapşırmalardan gelen mikropları taşıyabiliyor."

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