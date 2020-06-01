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Alternatif Bank'ın dış ticaretteki başarısına IFC ve EBRD'den 3 ödül

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: - "Bu başarının arkasında Alternatif Bank olarak ihracatın ve dış ticaretin gelişimine duyduğumuz inanç ve bu doğrultuda verdiğimiz destek yatıyor" - "Danışman ve basiretli bankacılık anlayışımızla dış ticaretin ve

Alternatif Bank'ın dış ticaretteki başarısına IFC ve EBRD'den 3 ödül
Ekonomi
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İSTANBUL - Alternatif Bank, Uluslararası Finans Kurumu'ndan (IFC) "Avrupa ve Orta Asya'daki En İyi Partner Bankası", iş kalitesi ve hızı nedeniyle de "En İyi Dış Ticaret Operasyon Bankası" ödülleri, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Dış Ticaret Programı kapsamında da "Türkiye'nin En Aktif Kullanıcısı" ödülünü almaya hak kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, IFC'nin Küresel Dış Ticaret Programı kapsamında dış ticaretteki başarısını ödüllendiren ve operasyonel mükemmelliğini teyit eden 2 farklı ödülün sahibi oldu.

IFC'nin programına 2011 yılında dahil olan banka, program tahtındaki limitlerini yıllar itibarıyla artırarak dış ticaret alanında faaliyet gösteren müşterilerinin ihtiyaçlarına kanalize etti. Böylelikle IFC'den "Avrupa ve Orta Asya'daki En İyi Partner Bankası", iş kalitesi ve hızı nedeniyle de "En İyi Dış Ticaret Operasyon Bankası" ödüllerini aldı.

Banka aynı zamanda EBRD'nin Dış Ticaret Programı kapsamında "Türkiye'nin En Aktif Kullanıcısı" ödülünü almaya da hak kazandı. EBRD'nin programına 2017'de dahil olan Alternatif Bank, söz konusu programı aktif ve efektif bir şekilde kullanarak son 3 yıldır bu ödülün üst üste 3. kez sahibi oldu.


- "Dış ticaret hacmimizi 3,2 milyar dolara taşıdık"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, IFC ve EBRD gibi iki prestijli kurumdan aldıkları ödüllerin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını, böyle kıymetli ödüllerin peş peşe açıklanmasının kendileri için çok hoş bir tesadüf olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gibi milletler üstü kurumlarla oluşturduğumuz güçlü ilişkiler, bankamıza duyulan güveni ve dış ticaretteki başarımızı teyit etmesi açısından büyük değer taşıyor. Aldığımız ödüllerin her iki kurumla yıllardır devam eden verimli iş birliğimizi, işlem hacimlerimizdeki sürekli gelişimi ve de operasyonel mükemmeliyetimizi tescil ettiğini düşünüyorum. Bu başarının arkasında Alternatif Bank olarak ihracatın ve dış ticaretin gelişimine duyduğumuz inanç ve bu doğrultuda verdiğimiz destek yatıyor.

Rakamsal boyutta bakacak olursak, son 2 yılda ihracatçılara sunduğumuz kredi desteğini yüzde 60 artırdık ve 2020 ilk çeyrek itibarıyla 870 milyon dolar seviyesine ulaştırdık. Ülkemizde dış ticaret hacminin nispeten yatay seyrettiği 2019'da Alternatif Bank olarak yüzde 38'lik bir büyümeyle toplam dış ticaret hacmimizi 3,2 milyar dolara taşıdık. Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük artışla büyüme trendimizi sürdürüyoruz. Bu büyümenin temelinde dış ticaret işlemlerinde yüksek yetkinliğe sahip uzman ekibimizle sunduğumuz kaliteli hizmet ve bunun sonucu olan müşteri sayımızdaki gelişim yatıyor. Son 2 yılda dış ticaret müşteri sayımızda yakaladığımız yüzde 23'lük artış da bunu kanıtlıyor."


- "Dış ticaret yapan firmaların yol arkadaşı olmayı sürdüreceğiz"


Bankanın dış ticarete destek çalışmaları hakkında da bilgi veren Kaan Gür, "Danışman ve basiretli bankacılık anlayışımızla dış ticaretin ve ihracatçının her zaman destekçisi olacağız. Artarak sunduğumuz finansman gücümüz bu desteğin yalnızca bir boyutu. Ancak banka olarak, uzman ekiplerimizin bilgi ve deneyimini Dış Ticaret Danışman Hattı, dış ticaret seminerleri gibi uygulamalarımızla müşterimiz olsun veya olmasın bu alanda faaliyet gösteren tüm firmalara aktarmayı en az finansman boyutu kadar önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde desteklerimizi artırarak dış ticaret yapan firmaların yol arkadaşı olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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