İSTANBUL - Enerjisa Enerji, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre, 175 milyon dolarlık marka değeriyle "Türkiye'nin en değerli 34. markası" oldu.

Brand Finance, 2020 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa, her yıl yayımlanan ve marka gücü endeksi, pazarlama yatırımları, markanın göreceli ağırlığı, faaliyet performansının incelendiği çalışmada, elektrik dağıtım ve satış sektörünü temsil eden tek marka olarak öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, özverili çalışmalarının karşılık bulmasının motivasyonlarını artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Enerjisa markasına yaptığımız yatırımların karşılığında büyük bir marka olarak kabul görmenin ve bunu korumanın ne kadar önemli olduğu farkındalığıyla hareket ediyoruz. En büyük hedefimiz, ülkemizde büyüme potansiyeli yüksek olan elektrik dağıtım ve satış sektöründe, Türkiye'nin en güçlü gruplarından Sabancı Holding ile köklü geçmişe sahip E.ON'un gücünü arkamızda hissederek tüm dünyada örnek gösterilecek bir iş modeli, başarı hikayesi yaratmaktır. Enerjisa Enerji olarak bu vizyonla ana iş alanımız olan elektrik dağıtım ve satışına devam edip süreçlerimizi mükemmelleştirmeye odaklanırken, en yeni teknolojilerden faydalanarak tüm paydaşlara en yüksek faydayı sağlayacak yeni iş modellerini de sektörümüze kazandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye'nin en değerli markalarının arasında yerini alan şirketime, çalışanlarımıza ve parlak geleceğimize inanıyorum."