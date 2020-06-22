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Anadolu Isuzu'ya İtalya'dan iki tasarım ödülü

Anadolu Isuzu Tasarım Ofisi tarafından tasarlanan Kendo yarışmada Gold A' Design Award alırken, Grand Toro ise Silver A' Design Award'ün sahibi oldu

Anadolu Isuzu'ya İtalya'dan iki tasarım ödülü
Ekonomi
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İSTANBUL - Anadolu Isuzu, dünya çapındaki en prestijli tasarım yarışmaları arasında yer alan en iyi tasarımları, tasarım konseptlerini, ürün ve hizmetlerini ödüllendiren İtalya merkezli A' Design Tasarım Yarışması'ndan iki ödülle döndü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu Tasarım Ofisi tarafından tasarlanan Kendo yarışmada Gold A' Design Award alırken, Grand Toro ise Silver A' Design Award'ün sahibi oldu.

Anadolu Isuzu Tasarım Ofisi tarafından tasarlanan Kendo ve Grand Toro, A' Design Award’de Vehicle, Mobility and Transportation Design kategorisinde değerlendirildi.

Jürisinde tasarım alanında profesyoneller, akademisyenler ve yazarların yer aldığı yarışmada Kendo, Gold A' Design Award’e layık görülürken Grand Toro, Silver A' Design Award'ün sahibi oldu.

Anadolu Isuzu, 2018 yılında da A' Design Award tasarım yarışmasında “Vehicle, Mobility and Transportation Design” kategorisinde 3 ödül birden almıştı.

Anadolu Isuzu Ar-Ge Tasarım Ekibi ise aynı yarışmada Innovator of the Year ödülüne layık görülmüştü.


- Kendo sürücüye ve yolculara ergonomik bir alan sağlıyor


13 metre boyutunda servis, okul ve kısa mesafeli şehirlerarası ulaşım aracı olan Kendo, Anadolu Isuzu'nun dijital, keskin ve teknolojik tasarım dilinin ilk üyelerinden biri olarak öne çıkıyor.

CNG ile çalışan aracın dramatik oranları, aerodinamik gövdesi, dinamik led sinyal ve gündüz sürüş lambaları, dijital gösterge paneli ve kullanıcı deneyimi tasarımı aracın bu yeni ifadesini destekliyor.

Sürücü alanı ve yolcu bölgesi dahil olmak üzere kendi boyutunda en iyi paketi sunan Kendo, tüm bileşenlerini maksimum kapasiteyle 13 m uzunlukta birleştirirken sürücüye ve yolculara ergonomik bir alan sağlıyor.

İdeal yerleşim ile rakipleri arasında aynı boyut ve kapasitede en geniş sürücü alanına sahip olan araç, sürücünün konforunu ve ergonomisini sağlamak için farklı direksiyon simidi ve oturma pozisyonu seçenekleri sunuyor.

Standart Kendo maksimum oturma kapasitesine sahip olsa da orta bölümün katlanır koltuk kullanımı ile ayakta durma ve tekerlekli sandalye alanına dönüşme seçeneği bulunuyor.

Araç, servis ve okul otobüsü taşımacılığı için ekonomik ve yeşil bir çözüm olarak tasarlandı.

Novo, Turkuaz ve Visigo araçlarındaki deneyim ile kısa ve orta mesafeli servis, turizm ve hava alanı taşımacılığı için tasarlanan 8,5 m uzunluktaki Grand Toro, Anadolu Isuzu’nun yeni tasarım çizgisini sergiliyor.

Rakipleri arasında hem sürücü, hem de yolcular için en geniş düzen ve bagaj kapasitesine sahip olan Toro, en düşük yakıt tüketimini hedefliyor.

Araç, bagaj yükleme ve boşaltma işlemini üç yan kapak sayesinde daha rahat ve kolay erişilebilir hale getirirken, sınıfının en büyük bagaj kapasitesine sahip, en düşük yakıt tüketimi sunan araç olma özelliği gösteriyor.

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