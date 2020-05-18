GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Dünya turizmcilerine göre en hızlı toparlanabilecek ülke Türkiye

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu, aralarında Almanya, ABD, Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya ve Rusya'nın da bulunduğu 45 ülkeden 822 firma ve 1468 turizmciye koronavirüs sonrası ülkelerin turizm potansiyellerini sordu -

Dünya turizmcilerine göre en hızlı toparlanabilecek ülke Türkiye
Ekonomi
28 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumunca 45 ülkeden turizm sektörü temsilcilerine yönelik yapılan ankette, Türkiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra en hızlı toparlanabilecek turizm destinasyonu olarak gösterildi.

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE&Wedding Forum-IMWF2019) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasına ilişkin sektördeki ilgili segment karar vericilerin fikirlerine ulaşmak ve genel kanıyı ortaya koymak adına anket çalışması yaptı.

Aralarında Almanya, ABD, Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya ve Rusya gibi ülkelerin bulunduğu 45 ülkedeki 822 firma ve 1468 turizmciye 9 soru yöneltildi.

Ankette yer alan "Pandeminin ne zaman son bulacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 37,8'i 6 ay sonra, yüzde 22,6'sı 3 aydan az bir süre içinde, yüzde 15,6'sı aralıkta, yüzde 14,8'i de gelecek yılın ilk yarısında salgının biteceği yönünde görüş bildirdi.

"Pandemi sonrası işlerinizin normal düzenine girmesi ne kadar sürer?" sorusuna da yüzde 29,34'ü 3 ile 6 ay arasında, yüzde 23,3'lük kısmı da 6-9 ay arasında yanıtını verdi.

Bu soruya katılımcıların yüzde 14,7'lik kısmı 1 ile 3 ay, yüzde 5,1'lik kısmı da hemen şeklinde görüş belirtti.

- Türkiye'nin daha hızlı toparlanabileceği öngörüsü hakim

Ankette salgın sonrası en hızlı toparlanabilecek turizm destinasyonları arasında Türkiye ilk sırada yer alırken, faaliyetlerini sürdürme noktasında en büyük başarıyı gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları, ilk 5 firma arasında gösterildi.

Anketin detaylarıyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Forumun Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, forum olarak toplantı ve destinasyon düğünleri segmentinde sektörün dünya genelinde en önemli buluşma platformunu oluşturduklarını söyledi.

Yaptıkları anketin şu ana kadar kendi segmentinde hazırlanan en geniş kapsamlı çalışma olduğunu vurgulayan Ersoy, "Yaşanan pandemi etkilerini, destinasyonlar, havayolları ve müşteriler açısından ele alarak, tahminler ve bu tahminler neticesinde ortaya çıkan iç görüleri yansıttık." dedi.

Katılımcıların yüzde 59'unun müşterilerin salgın sonrası etkinlik amacıyla yurt dışı seyahatlerine katılmalarının biraz zaman alacağını düşündüğünü belirten Ersoy, "Salgın sonrası hangi turizm destinasyonlarının, ülkelerin en hızlı şekilde toparlanabileceği sorusuna ilişkin yüzde 12,2'lik bir oranla Türkiye ilk sırada yer aldı. Sektör, Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha hızlı bu süreci atlatabileceğini düşünüyor. Türkiye'yi ise yüzde 11,7'lik bir oranla Tayland takip ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 9,2 oranla Çin bulunuyor." diye konuştu.

- THY ilk 5'te

Ersoy, havayollarına ilişkin de soru yöneltildiğini ifade etti.

"Varlığını ve faaliyetlerini sürdürme noktasında en büyük başarıyı hangi havayolu şirketinin gerçekleştirebileceğini düşünüyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlarda Türk Hava Yollarının başarılı bir grafik ortaya koyduğuna dikkati çeken Ersoy, "THY, yüzde 8,05 oranla 19 firma arasında ilk 5'te yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates hava yolu şirketi yüzde 13,42'lik oranla ilk, Etihad firması da yüzde 9,05 ile ikinci sırada." değerlendirmesinde bulundu.

- En çok tercih edilen konsept "Her şey dahil"

Salgın sonrası müşterilerin grup organizasyonunu gerçekleştireceği otellerde en çok tercih etmesini bekledikleri konsept konusunda da her şey dahil sisteminin ağır bastığını anlatan Ersoy, "Yanıtlarda beklenenin aksine halen her şey dahil seçeneği ön planda. Ankette yüzde 41'lik bir oranı oluşturuyor. Yüzde 21'i ise oda ve kahvaltıdan yana tercihini kullanıyor." dedi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Spor İl Müdürü Murat Gevrek'in 19 Mayıs mesajı
HER BAYRAM AYRI BİR HEYECAN...
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU'NUN 19 MAYIS MESAJI
Bayram şekerleri ve tatlılar Sedat Öz Gurme'de!
BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE EKONOMİK FİYATLAR ÖNDER AVM'DE
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildi
Isparta'da traktör kazası: 5 kişi yaralandı
Isparta'da çamaşır suyu içen 2 yaşındaki çocuk hasataneye kaldırıldı
İsteyene lüks villa, isteyene bağ evi veya konteyner 3 günde teslimat!
ABD'den gelen Türk vatandaşları Isparta ve Burdur'daki yurtlara yerleştirildi ABD'DEN GELEN TÜRK VATANDAŞLARI ISPARTA VE BURDUR'DAKİ YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ
Isparta'da elektrik akımına kapılan Suriyeli tarım işçisi öldü
Antalya'dan Isparta ve Burdur'a doğru yola çıktılar!
Isparta'da özel halk otobüsleri ile ilgili önemli açıklama ''... bir süre çalışmayacak''
Isparta'da balkonlarda spor etkinliği! Tempo tuttular...
Isparta'da çiğköfteciden ihtiyaç sahiplerine destek!
Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan illerin sayısı yükseldi
Koronavirüsün Türkiye rotası
Isparta ve tüm ülkede dev uygulama!
Tüm Isparta Halkını ilgilendiriyor! Valilik alınan yeni kararları duyurdu
Isparta'da ''Bize bir şey olmaz'' tavrı! sonuç KOVİD-19 karantinası
Bu kurallara uymayan yandı! Isparta'da koronavirüs denetlemesi
Isparta'da 19 Mayıs nasıl kutlanacak? açıklama geldi
Son dakika: 65 yaş üstü için yeni kararlar alındı...
KABE'NİN GİRİŞİNE STERİLİZASYON KAPISI KOYULDU
Isparta'daki yeni yapılan bulvar trafik yükünü hafifletecek!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den yeni sosyal konut müjdesiIsparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den yeni sosyal konut müjdesi12 Mayıs 2020
Isparta'da AVM'ler için yeni genelge! Valilik duyurdu!Isparta'da AVM'ler için yeni genelge! Valilik duyurdu!11 Mayıs 2020
Son dakika: 65 yaş üstü için yeni kararlar alındı...Son dakika: 65 yaş üstü için yeni kararlar alındı...15 Mayıs 2020
Bu kurallara uymayan yandı! Isparta'da koronavirüs denetlemesiBu kurallara uymayan yandı! Isparta'da koronavirüs denetlemesi15 Mayıs 2020
Son dakika: İçişleri'nden yeni genelge! 81 il valiliğine gönderildiSon dakika: İçişleri'nden yeni genelge! 81 il valiliğine gönderildi13 Mayıs 2020
Isparta için meteorolojik uyarı! rekor sıcaklık seviyesiIsparta için meteorolojik uyarı! rekor sıcaklık seviyesi13 Mayıs 2020
Tüm Isparta Halkını ilgilendiriyor! Valilik alınan yeni kararları duyurduTüm Isparta Halkını ilgilendiriyor! Valilik alınan yeni kararları duyurdu16 Mayıs 2020
81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri genelge gönderildi 81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri genelge gönderildi12 Mayıs 2020
Bakan Koca'dan son dakika camiler, pandemi hastaneleri ve bayram için açıklamaBakan Koca'dan son dakika camiler, pandemi hastaneleri ve bayram için açıklama13 Mayıs 2020
Isparta'da imam caminin bir bölümünü "hayır marketi"ne dönüştürdüIsparta'da imam caminin bir bölümünü "hayır marketi"ne dönüştürdü13 Mayıs 2020
Isparta'da SDÜ'den bir başarı daha! bu yöntemle ilk kez takıldıIsparta'da SDÜ'den bir başarı daha! bu yöntemle ilk kez takıldı14 Mayıs 2020
Son dakika haber...Isparta'da deprem!Son dakika haber...Isparta'da deprem!13 Mayıs 2020
TKDK 9. PROJE BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKTITKDK 9. PROJE BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKTI12 Mayıs 2020
Bu illerde artık maske takmadan sokağa çıkmak yasaklandıBu illerde artık maske takmadan sokağa çıkmak yasaklandı14 Mayıs 2020
Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan illerin sayısı yükseldiMaskesiz sokağa çıkma yasağı olan illerin sayısı yükseldi16 Mayıs 2020
Isparta'da özel halk otobüsleri ile ilgili önemli açıklama ''... bir süre çalışmayacak''Isparta'da özel halk otobüsleri ile ilgili önemli açıklama ''... bir süre çalışmayacak''16 Mayıs 2020
"Kovid-19" lavanta ve kekik yağına talebi artırdı "Kovid-19" lavanta ve kekik yağına talebi artırdı13 Mayıs 2020
Isparta'da 55 dar gelirlinin borcunu kapattıIsparta'da 55 dar gelirlinin borcunu kapattı11 Mayıs 2020
​DSÖ'den korkutan açıklama: Koronavirüs vücutta kalıcı olabilir​DSÖ'den korkutan açıklama: Koronavirüs vücutta kalıcı olabilir13 Mayıs 2020
Isparta'da fedakarca çalışan hemşireler...Isparta'da fedakarca çalışan hemşireler...12 Mayıs 2020