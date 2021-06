VEFALI BAŞKAN GÖNÜLLERE GİRMEYE DEVAM EDİYOR.

EĞİRDİR’DE UZUN YILLAR MUHTARLIK YAPMIŞ

ESKİ MUHTARLARA BRİFİNG VERDİ.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yoğun çalışma temposu arasında ahde vefa örnekleri sergilemeye devam ediyor. Daha öncede Eski Belediye Meclisi Üyeleriyle bir araya gelmiş onların gönüllerini almıştı. Şimdide Eğirdir’de geçmiş dönemlerde yıllarca muhtarlık yaparak hizmet veren eski muhtarlarla bir araya gelerek onları dinledi, görüş ve taleplerini isteklerini aldı. Eğirdir’de 2 yıl boyunca yapılan yatırımları ve bundan sonraki projeleri paylaştı.Toplantıya Ömer Armağan (Kale Mahallesi), H. Yaşar Kanlı (Sanayi Mahallesi), Ali Durgut (Sanayi Mahallesi), Mahmut Çakmak (Ağa Mahallesi), Halil Geniş (Seydim Mahallesi) Nurettin Hoban (Yeşilada Mahallesi), Mehmet Recai Şengöl (Seydim Mahallesi), İsmail Özkoç (Poyraz Mahallesi, Osman Metin (Kubbeli Mahallesi), Y. Ziya Yaşar (Poyraz Mahallesi), Mustafa Çinar (Ağa Mahallesi), Osman Sakçalı (Hamam Mahallesi), Erdoğan Bakıcı (Hacı Şeyh Mahallesi) Yaşar Güçlü (Menderes Mahallesi), O. Nuri Hun Demirkapı Mahallesi, Mehmet Bayraklı (Katip Mahallesi) ve en genç eski muhtar Serdar Eker (Katip Mahallesi) katıldı.Eski Muhtarlara hitaben konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; ‘Değerli muhtarlarımız hoş geldiniz, ilçemizde hepimiz değişik roller üstlenmişizdir. Bazen muhtar, bazen aza, bazen belediye meclis üyesi ama her birimizin muhakkak ilçemize bir emeği vardır. Muhtarlık müessesesi bizim aslında demokrasinin temeli. Muhtarlarımızın mahallesindeki her türlü sorunlara, sıkıntılara, zorluklara göğüs germiştir. Değerli büyüklerim bir çoğunuz bizden büyüksünüz. Geçmişte muhtarlık tamamen fahri olarak yapılıyordu. Emek verdiler, hizmet verdiler. Mahallenin ve İlçenin genel sıkıntılarını dile getirerek mahalli idareye destek vermişlerdir. Ama şimdi hiç olmazsa özlük hakları açısından biraz daha iyi cebinde kamu adına harcayacak bir para takdim ediliyor. Bizde bugün önceki dönem muhtarlık yapmış büyüklerimizi hatırlayalım beraber olalım hasbihal edelim fikir alış verişinde bulunalım ve ilçemizdeki yatırımları sizlerle paylaşalım istedik. Öncelikle sizleri buraya kadar yorduk katılımlarınız için çok teşekkür ederim.’ dedi.Eğirdir Hamam Mahallesi Eski Muhtarı Osman Sakçalı; ‘Ben uzun yıllar aynı zamanda Şoförler Odası Başkanlığıda yaptım. İlçemize bir çok hizmetlerde bulundum. Bugün burada bizleri onurlandırmanız hepimizi oldukça mutlu etti çok teşekkür ederiz.’ dedi.Menderes Mahallesi eski muhtarı Yaşar Güçlü; ‘Muhtarlık yaptığım yıllarda mahallemize güzel hizmetler yaptık, inşallah bizden sonraki arkadaşlarda güzel hizmetler yaparak bizleri utandırır. Bizleri bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz, çok mutlu olduk.’ dedi.Ağa Mahallesi eski muhtarı Mahmut Çakmak; ‘Bizi hatırlayıp arkadaşlarımızla bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiğince mahallemize hizmet ettik çok sağolun başkanım.’ dedi.Poyraz Mahallesi eski muhtarı Mehmet Recai Şengöl; ‘Bize böyle bir fırsatı verip bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Eski ve yeni görev yapmış ve şu an yapan tüm muhtarlarımıza başarılar diliyorum.’ Dedi.Poyraz Mahallesi eski Muhtarı İsmail ÖZKOÇ; ‘1960’lı yıllardan bu güne elektrikçilik yaptım. Uzun yıllar alnımızın akıyla muhtarlık yaptım. Bizi bir araya getirerek anılarımızı canlandırdınız, herkesin bir anısı var. Bizleri burada bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz parti gütmedik, kadınımızın birisi bana sordu İsmail efendi nereye verelim oyumuzu diye, ben istediğin yere ver diyerek cevap verdim hep. Bütün arkadaşları gördük, sizleri gördük çok mutlu olduk bütün arkadaşlara başarılar diler, teşekkür ederim.’ dedi.Kubbeli Mahallesi Eski Muhtarı Osman Metin ise; ‘3 dönem 15 yıl Kubbeli Mahallesi muhtarlığı yaptım. Bizim zamanımızda muhtarlık fahri olarak idi. Aldığımız 35 liranın yanında bugünün şartları ile Eğirdir’in en fakir insanları bizim mahallemizdeydi. Aldığım 35 lira değil de aylık 300-400 lira masraflarım oluyordu. Vatandaş kömür alamıyordu kömür alıyorduk, odun alamıyordu odun alıyorduk. Eğirdir’in en büyük yarası eski evler. İlk dönem 10 tane ev yıkıp temizlettirdik, bu çalışmaların devam etmesi lazım, muhtarlık dönemimizde elimizden gelenin fazlasını yaptık, bizleri bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.’ dedi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK misafirlerini hediye takdimi ve fotoğraf çekiminden sonra uğurladı.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)