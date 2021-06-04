GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

EĞİRDİR GÖLÜ İLE İLGİLİ DEDİKODULARA BAŞKAN VELİ GÖK YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA NOKTA KOYDU

EĞİRDİR GÖLÜ İLE İLGİLİ DEDİKODULARA BAŞKAN VELİ GÖK YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA NOKTA KOYDU
TÜRKİYE
31 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
*EĞİRDİR GÖLÜ İLE İLGİLİ DEDİKODULARA
BAŞKAN VELİ GÖK YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA NOKTA KOYDU.
*AKSU, BAKLAN VE BAĞILLI ÇAYLARI EĞİRDİR GÖLÜ’NE AKITILACAK.
*HES’LERE SU VERİLMİYOR, SADECE KISITLI OLARAK DSİ KONTROLÜNDE SULAMA SUYU VERİLİYOR.
*DAHA ÖNCEDE CHP AFYON MİLLETVEKİLİ BURCU KÖKSAL’A
BRİFİNG VERMİŞTİ.
*CHP YENİŞARBADEMLİ İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ SELAMİ ÖZTAŞ GÖL İLE İLGİLİ NE GİBİ ÇALIŞMALARINIZ VAR, dedi. BAŞKAN GÖK HEPSİNE AÇIKLIK GETİRDİ.
*EĞİRDİR GÖLÜ EVRİM YAŞIYOR, BAZEN AZALIYOR, BAZEN YÜKSELİYOR.
*DEVLET EĞİRDİR GÖLÜ İÇİN HER TÜRLÜ ÇALIŞMAYI YAPIYOR.
*EĞİRDİR İLÇESİNİN YÜZDE 90’I KAPALI SİSTEMLE SULANIYOR.

‘Öncelikle gölün korunması konusunu iki şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bir mevcut içme suyu havzasının koruma kullanma dengesiyle temiz tutulması, iki su rezervinin korunması. İçme suyu havzası olarak gölün tamamının temiz tutulması için devletimiz öyle güzel çalışmalar yaptı ki bugüne kadar. Katı atıklar konusundaki kirliliği hemen kırsal alandaki katı atıkların toplanmasıyla başladı. Sıvı atıkların bertaraf edilmesi ve bu konuyla alakalı içme suyu havzası olarak Eğirdir Gölü’nün temiz tutulması için göl aynasında bulunan tüm yerleşim birimlerinin sıvı atıklarının, kanalizasyon atıklarının belli bölgelerde arıtılıp ve havza dışına deşarj edilmesi konusunda meclisimizin de daha önce yapmış olduğu ve şu anda takip ettiğimiz Devlet Su İşleri tarafından tüm göl aynası etrafında bulunan yerleşim yerlerine ilişkin sıvı atık kanalizasyon projesi hazırlandı yatırıma teklif edildi. Yine tarımsal kirlilik açısından Türkiye’de ilktir damlama sulama projelerinin hayata geçirilip, suyun tasarruflu kullanılması ve kullanılan gübrelerin daha az ve organik kullanılması anlamında ciddi olarak damlama sulama yatırımları yapıldı. Ayrıca ilaçlama kirliliği açısından yine Türkiye’de ilktir ilaç hazırlama merkezleri İl Özel İdaremiz, Kaymakamlıklarımız ve İl Genel Meclisimizin almış olduğu kararlarla belli noktalarda ilaç hazırlama merkezleri yapılıp, özellikle oradaki ambalaj malzemesinin kirlilik sebebi olmaktan bertaraf edildi. Suyun temiz tutulması anlamında Isparta bana göre üzerine düşen planlamalarını yaptı, ama yatırımların gerçekleşmesi konusunda aciliyetimiz var, bu konuyu da yakından takip ettiğimizi biliyoruz. Ama su rezervinin korunması açısından bizim gölümüz değerli arkadaşlar zaman zaman 25-30 yıldır evrim yaşamış. 1940’lar, 1975’ler, 1989’lar ve 2004’ler. Zaman zaman yükselmiş, inmiş ama 2004’te bir zirve yaptı 918.60’a kadar su kodumuz çıktı. O zamanda Devlet Su İşlerine rica ediyorduk ne olursunuz kovada kanalını biraz açın bodrumlarımızı su bastı diye. 2004’ten sonra sürekli bir düşme evriminin de bu tamamıyla kürsel ısınmayla, dünyadaki ve Türkiye’deki iklim şartlarıyla alakalı. Ama böyle bir düşme evrimi varken bizlerin hem içme ve hem kullanma suyu anlamında hem de sulama suyu anlamında tasarrufu ön plana çıkarmamız lazım ki özellikle Eğirdir İlçesinde biz 3 yıllık süreç içerisinde 40 bin dekarlık araziyi kapalı sistem sulamaya geçtik. Şu an Eğirdir İlçesinin yüzde 90’ı kapalı sistemle sulanıyor. DSİ’nin bu yılki tasarruf uygulamaları konusunda hemen 2 saatlik bir toplantıyla köy muhtarlarımız, kooperatif başkanlarımızla 2021 yılı için hangi prensiple sulama yapılacağını birlikte değerlendirdiler. Toplu sulama olduğu için alınan kararların uygulanması sonucunda daha başarılı oluyoruz. Şu anda uyum içinde o tasarruf tedbirleri çerçevesinde sulamaya devam ediyoruz. Ama su rezervinin artırılması konusunda ne yapabiliriz, bir bazı düdenlerimiz var bunlar tespit edildi DSİ yetkilileri de o düdenler konusunda ne yapılabilir, kapanması konsun da bunun teknik çalışmasını yapıyorlar. Ayrıca ilave bir su nereden getirebiliriz diye düşündüğümüzde bizim Aksu İlçemizde bir Eğirdir Gölü’ne gelen çayımız var, birde Baklan-Bağıllı tarafından Akdeniz’e giden deremiz var. Akdeniz’e giden suyun Eğirdir’e çevrilebilirmi? bu mümkünmüdür? İleri de bu suyu bizim kullanma imkanımız var mıdır? Ne kadar kullanılıyor? Şu anda bunun etütleri yapılıyor. İnşallah etüt çalışmaları bittikten sonra göle ilave bir su olarak Aksu’dan ve Baklan-Bağıllı bölgesinden giden derenin Yılanlı Ovasından açık kanalla, Yılanlı Ovasının da ıslahı ön plana çıkarılarak Akdoğan Tepesinden Eğirdir Gölü’ne akratılması düşünülüyor. Ama bunun yanında göl kıyısının temiz tutulması anlamında da biz bu sene 7 km ile kısıtlı tutarak tüm sahilde temizleme yaptık. Temizlik çalışmalarımız, tedbirlerimiz devam ediyor. Ama ilave su konusunda da DSİ Bölge Müdürlüğümüz teknik çalışmasını yapıyor. Ayrıca Eğirdir Gölü’nden HES’lere su veriliyor gibi halkımızın arasında konuşmalar var, HES’lere yıllardır su verilmiyor, sadece DSİ’nin kontrolünde belirlenen miktarda Boğazova’ya kısıtlı olarak sulama suyu veriliyor. Göl konusunda ben arkadaşımızın sorusu için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.’ ifadelerini kullandı.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Karneler nasıl verilecek? MEB'den açıklama geldi
ISPARTA'DA EMNİYETTEN DEV OPERASYON
Türker Et Kasap Isparta'da 2. şubesini açtı
Ev sahibi ve kiracılar bu habere dikkat! yeni zam oranı belli oldu
Isparta’da 10 Katlı Hastane Binasında Yangın Tatbikatı Yapıldı
Isparta'daki Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri
Isparta'da 06 Haziran Seçim Tedbirleri Alındı
Isparta Atatürk Parkı yeni yüzüyle hizmete açıldı 2021
Isparta kayak merkezi Davraz'da hedef 12 ay turizm
Isparta il sağlık müdürlüğünden çok önemli aşı duyurusu
Isparta'da narkotik operasyon
Isparta'da 7/24 satış ve teknik servis desteği ile yeni nesil yazar kasaya geçin!
Isparta'da Sporcularımızdan Muhteşem Gösteri
İYİ SÜRÜCÜYE DÜŞÜK FİYAT
Isparta'daki sinema salonları ile ilgili yeni karar
ITSO BAŞKANI MUSTAFA TUTAR: NEFES KREDİSİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
ISPARTA'DA 2 KIZ ÇOCUĞU KAYBOLDU
ISPARTA HABER: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ
Isparta'da normalleşme sürecine ilişkin yeni kararlar
YARINDAN İTİBAREN (1 HAZİRAN) BAŞLAYACAK KADEMELİ NORMALLEŞMENİN TÜM DETAYLARI
Normalleşmeye yönelik alınması beklenen bazı kararları açıkladı
ISPARTA HALK ET HİZMETE AÇILDI
Kısıtlamalar esnetiliyor şartlı açılış ve maske sürprizi
Isparta, Burdur için meteorolojik uyarı! Kuvvetli geliyor...
Isparta'nın eşsiz aromasıyla yayla çileği
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
isparta-yazar-kasa-profilo-yetkili-teknik-servisiisparta-kasap-kurbanlikisparta-mobilya-imalatiisparta-marka-patent-tesciliisparta-marka-tescilisparta-mobilya-magazasiisparta konteynerisparta-marka-tescilısparta gül lokumunidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA HALK ET HİZMETE AÇILDIISPARTA HALK ET HİZMETE AÇILDI31 Mayıs 2021
Türker Et Kasap Isparta'da 2. şubesini açtı Türker Et Kasap Isparta'da 2. şubesini açtı03 Haziran 2021
YARINDAN İTİBAREN (1 HAZİRAN) BAŞLAYACAK KADEMELİ NORMALLEŞMENİN TÜM DETAYLARIYARINDAN İTİBAREN (1 HAZİRAN) BAŞLAYACAK KADEMELİ NORMALLEŞMENİN TÜM DETAYLARI31 Mayıs 2021
Isparta, Burdur için meteorolojik uyarı! Kuvvetli geliyor...Isparta, Burdur için meteorolojik uyarı! Kuvvetli geliyor...31 Mayıs 2021
ISPARTA'DA 2 KIZ ÇOCUĞU KAYBOLDUISPARTA'DA 2 KIZ ÇOCUĞU KAYBOLDU01 Haziran 2021
ISPARTA HALK ET AÇILIYORISPARTA HALK ET AÇILIYOR31 Mayıs 2021
Kısıtlamalar esnetiliyor şartlı açılış ve maske sürpriziKısıtlamalar esnetiliyor şartlı açılış ve maske sürprizi31 Mayıs 2021
Normalleşmeye yönelik alınması beklenen bazı kararları açıkladıNormalleşmeye yönelik alınması beklenen bazı kararları açıkladı31 Mayıs 2021
Isparta'da Sporcularımızdan Muhteşem GösteriIsparta'da Sporcularımızdan Muhteşem Gösteri02 Haziran 2021
Isparta'nın eşsiz aromasıyla yayla çileğiIsparta'nın eşsiz aromasıyla yayla çileği30 Mayıs 2021
ISPARTA HABER: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİISPARTA HABER: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ01 Haziran 2021
Isparta il sağlık müdürlüğünden çok önemli aşı duyurusuIsparta il sağlık müdürlüğünden çok önemli aşı duyurusu03 Haziran 2021
İYİ SÜRÜCÜYE DÜŞÜK FİYATİYİ SÜRÜCÜYE DÜŞÜK FİYAT02 Haziran 2021
ITSO BAŞKANI MUSTAFA TUTAR: NEFES KREDİSİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADIITSO BAŞKANI MUSTAFA TUTAR: NEFES KREDİSİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI01 Haziran 2021
EĞİRDİR İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜMEĞİRDİR İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM02 Haziran 2021
Isparta'da normalleşme sürecine ilişkin yeni kararlarIsparta'da normalleşme sürecine ilişkin yeni kararlar01 Haziran 2021
Isparta'da 7/24 satış ve teknik servis desteği ile yeni nesil yazar kasaya geçin! Isparta'da 7/24 satış ve teknik servis desteği ile yeni nesil yazar kasaya geçin! 02 Haziran 2021
Isparta ITKM 24 Haziran’da açılıyorIsparta ITKM 24 Haziran’da açılıyor01 Haziran 2021
Isparta'daki sinema salonları ile ilgili yeni kararIsparta'daki sinema salonları ile ilgili yeni karar02 Haziran 2021
Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi AçıldıHalk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı02 Haziran 2021