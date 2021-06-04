*EĞİRDİR GÖLÜ İLE İLGİLİ DEDİKODULARA

BAŞKAN VELİ GÖK YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA NOKTA KOYDU.

*AKSU, BAKLAN VE BAĞILLI ÇAYLARI EĞİRDİR GÖLÜ’NE AKITILACAK.

*HES’LERE SU VERİLMİYOR, SADECE KISITLI OLARAK DSİ KONTROLÜNDE SULAMA SUYU VERİLİYOR.

*DAHA ÖNCEDE CHP AFYON MİLLETVEKİLİ BURCU KÖKSAL’A

BRİFİNG VERMİŞTİ.

*CHP YENİŞARBADEMLİ İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ SELAMİ ÖZTAŞ GÖL İLE İLGİLİ NE GİBİ ÇALIŞMALARINIZ VAR, dedi. BAŞKAN GÖK HEPSİNE AÇIKLIK GETİRDİ.

*EĞİRDİR GÖLÜ EVRİM YAŞIYOR, BAZEN AZALIYOR, BAZEN YÜKSELİYOR.

*DEVLET EĞİRDİR GÖLÜ İÇİN HER TÜRLÜ ÇALIŞMAYI YAPIYOR.

*EĞİRDİR İLÇESİNİN YÜZDE 90’I KAPALI SİSTEMLE SULANIYOR.



‘Öncelikle gölün korunması konusunu iki şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bir mevcut içme suyu havzasının koruma kullanma dengesiyle temiz tutulması, iki su rezervinin korunması. İçme suyu havzası olarak gölün tamamının temiz tutulması için devletimiz öyle güzel çalışmalar yaptı ki bugüne kadar. Katı atıklar konusundaki kirliliği hemen kırsal alandaki katı atıkların toplanmasıyla başladı. Sıvı atıkların bertaraf edilmesi ve bu konuyla alakalı içme suyu havzası olarak Eğirdir Gölü’nün temiz tutulması için göl aynasında bulunan tüm yerleşim birimlerinin sıvı atıklarının, kanalizasyon atıklarının belli bölgelerde arıtılıp ve havza dışına deşarj edilmesi konusunda meclisimizin de daha önce yapmış olduğu ve şu anda takip ettiğimiz Devlet Su İşleri tarafından tüm göl aynası etrafında bulunan yerleşim yerlerine ilişkin sıvı atık kanalizasyon projesi hazırlandı yatırıma teklif edildi. Yine tarımsal kirlilik açısından Türkiye’de ilktir damlama sulama projelerinin hayata geçirilip, suyun tasarruflu kullanılması ve kullanılan gübrelerin daha az ve organik kullanılması anlamında ciddi olarak damlama sulama yatırımları yapıldı. Ayrıca ilaçlama kirliliği açısından yine Türkiye’de ilktir ilaç hazırlama merkezleri İl Özel İdaremiz, Kaymakamlıklarımız ve İl Genel Meclisimizin almış olduğu kararlarla belli noktalarda ilaç hazırlama merkezleri yapılıp, özellikle oradaki ambalaj malzemesinin kirlilik sebebi olmaktan bertaraf edildi. Suyun temiz tutulması anlamında Isparta bana göre üzerine düşen planlamalarını yaptı, ama yatırımların gerçekleşmesi konusunda aciliyetimiz var, bu konuyu da yakından takip ettiğimizi biliyoruz. Ama su rezervinin korunması açısından bizim gölümüz değerli arkadaşlar zaman zaman 25-30 yıldır evrim yaşamış. 1940’lar, 1975’ler, 1989’lar ve 2004’ler. Zaman zaman yükselmiş, inmiş ama 2004’te bir zirve yaptı 918.60’a kadar su kodumuz çıktı. O zamanda Devlet Su İşlerine rica ediyorduk ne olursunuz kovada kanalını biraz açın bodrumlarımızı su bastı diye. 2004’ten sonra sürekli bir düşme evriminin de bu tamamıyla kürsel ısınmayla, dünyadaki ve Türkiye’deki iklim şartlarıyla alakalı. Ama böyle bir düşme evrimi varken bizlerin hem içme ve hem kullanma suyu anlamında hem de sulama suyu anlamında tasarrufu ön plana çıkarmamız lazım ki özellikle Eğirdir İlçesinde biz 3 yıllık süreç içerisinde 40 bin dekarlık araziyi kapalı sistem sulamaya geçtik. Şu an Eğirdir İlçesinin yüzde 90’ı kapalı sistemle sulanıyor. DSİ’nin bu yılki tasarruf uygulamaları konusunda hemen 2 saatlik bir toplantıyla köy muhtarlarımız, kooperatif başkanlarımızla 2021 yılı için hangi prensiple sulama yapılacağını birlikte değerlendirdiler. Toplu sulama olduğu için alınan kararların uygulanması sonucunda daha başarılı oluyoruz. Şu anda uyum içinde o tasarruf tedbirleri çerçevesinde sulamaya devam ediyoruz. Ama su rezervinin artırılması konusunda ne yapabiliriz, bir bazı düdenlerimiz var bunlar tespit edildi DSİ yetkilileri de o düdenler konusunda ne yapılabilir, kapanması konsun da bunun teknik çalışmasını yapıyorlar. Ayrıca ilave bir su nereden getirebiliriz diye düşündüğümüzde bizim Aksu İlçemizde bir Eğirdir Gölü’ne gelen çayımız var, birde Baklan-Bağıllı tarafından Akdeniz’e giden deremiz var. Akdeniz’e giden suyun Eğirdir’e çevrilebilirmi? bu mümkünmüdür? İleri de bu suyu bizim kullanma imkanımız var mıdır? Ne kadar kullanılıyor? Şu anda bunun etütleri yapılıyor. İnşallah etüt çalışmaları bittikten sonra göle ilave bir su olarak Aksu’dan ve Baklan-Bağıllı bölgesinden giden derenin Yılanlı Ovasından açık kanalla, Yılanlı Ovasının da ıslahı ön plana çıkarılarak Akdoğan Tepesinden Eğirdir Gölü’ne akratılması düşünülüyor. Ama bunun yanında göl kıyısının temiz tutulması anlamında da biz bu sene 7 km ile kısıtlı tutarak tüm sahilde temizleme yaptık. Temizlik çalışmalarımız, tedbirlerimiz devam ediyor. Ama ilave su konusunda da DSİ Bölge Müdürlüğümüz teknik çalışmasını yapıyor. Ayrıca Eğirdir Gölü’nden HES’lere su veriliyor gibi halkımızın arasında konuşmalar var, HES’lere yıllardır su verilmiyor, sadece DSİ’nin kontrolünde belirlenen miktarda Boğazova’ya kısıtlı olarak sulama suyu veriliyor. Göl konusunda ben arkadaşımızın sorusu için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.’ ifadelerini kullandı.



(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)

