GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

SPORCUMUZ RUMEYSA COŞKUN'DAN BİR MADALYA DAHA..

SPORCUMUZ RUMEYSA COŞKUN'DAN BİR MADALYA DAHA..
TÜRKİYE
90 Okunma
0
SPORCUMUZ RUMEYSA COŞKUN'DAN
BİR MADALYA DAHA..
Türk sporunun en köklü şampiyonalarından biri olan Turkcell Türkiye Atletizm Şampiyonası’nın 89’uncusu Bursa’da gerçekleştiriliyor.
U23 Türkiye Şampiyonasında 5000 metre de mücadele eden ilimizin başarılı atleti Rümeysa Coşkun 16 dk. 47 saniye ile Türkiye ikincisi oldu. 
Madalya kazanarak ilimizi bir kez daha gururlandıran sporcumuz Rümeysa Coşkun ve antrenörü Atletizm İl Temsilcimiz Sibel Yılmaz'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

 
imageimage
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Emekli olmak isteyenlere güzel haber: Yeni hak geldi
Çiftlikten Sofraya: Doğal, Sağlıklı, Kaliteli, Güvenli bir Lezzet Yolculuğu
Ishayko'dan açıklama: ''Artık son mamalarımızı tükettik...''
ISPARTA'DA BİR BABANIN EN MUTLU ANI
Isparta'da Öğrencilerden Anlamlı Çevre Günü Mesajları
ISPARTA'DA HER MARKA SÜPÜRGENİZ İÇİN EN İYİ TAMİR VE BAKIM TEKNİK SERVİSİ
Karneler nasıl verilecek? MEB'den açıklama geldi
ISPARTA'DA EMNİYETTEN DEV OPERASYON
Türker Et Kasap Isparta'da 2. şubesini açtı
Ev sahibi ve kiracılar bu habere dikkat! yeni zam oranı belli oldu
Isparta’da 10 Katlı Hastane Binasında Yangın Tatbikatı Yapıldı
Isparta'daki Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri
Isparta'da 06 Haziran Seçim Tedbirleri Alındı
Isparta Atatürk Parkı yeni yüzüyle hizmete açıldı 2021
Isparta kayak merkezi Davraz'da hedef 12 ay turizm
Isparta il sağlık müdürlüğünden çok önemli aşı duyurusu
Isparta'da narkotik operasyon
Isparta'da 7/24 satış ve teknik servis desteği ile yeni nesil yazar kasaya geçin!
Isparta'da Sporcularımızdan Muhteşem Gösteri
İYİ SÜRÜCÜYE DÜŞÜK FİYAT
Isparta'daki sinema salonları ile ilgili yeni karar
ITSO BAŞKANI MUSTAFA TUTAR: NEFES KREDİSİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
ISPARTA'DA 2 KIZ ÇOCUĞU KAYBOLDU
ISPARTA HABER: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ
Isparta'da normalleşme sürecine ilişkin yeni kararlar
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
isparta-kasap-et-urunleri-mangal-alo-paket-siparisisparta-yazar-kasa-profilo-yetkili-teknik-servisiisparta-kasap-kurbanlikisparta-mobilya-imalatiisparta-marka-patent-tesciliisparta-marka-tescilisparta-mobilya-magazasiisparta konteynerisparta-marka-tescilısparta gül lokumunidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Türker Et Kasap Isparta'da 2. şubesini açtı Türker Et Kasap Isparta'da 2. şubesini açtı03 Haziran 2021
Çiftlikten Sofraya: Doğal, Sağlıklı, Kaliteli, Güvenli bir Lezzet YolculuğuÇiftlikten Sofraya: Doğal, Sağlıklı, Kaliteli, Güvenli bir Lezzet Yolculuğu05 Haziran 2021
YARINDAN İTİBAREN (1 HAZİRAN) BAŞLAYACAK KADEMELİ NORMALLEŞMENİN TÜM DETAYLARIYARINDAN İTİBAREN (1 HAZİRAN) BAŞLAYACAK KADEMELİ NORMALLEŞMENİN TÜM DETAYLARI31 Mayıs 2021
ISPARTA'DA 2 KIZ ÇOCUĞU KAYBOLDUISPARTA'DA 2 KIZ ÇOCUĞU KAYBOLDU01 Haziran 2021
Mayıs 2021 ihracat geliri 39,5 dolarMayıs 2021 ihracat geliri 39,5 dolar02 Haziran 2021
Ishayko'dan açıklama: ''Artık son mamalarımızı tükettik...''Ishayko'dan açıklama: ''Artık son mamalarımızı tükettik...''05 Haziran 2021
ISPARTA'DA HER MARKA SÜPÜRGENİZ İÇİN EN İYİ TAMİR VE BAKIM TEKNİK SERVİSİISPARTA'DA HER MARKA SÜPÜRGENİZ İÇİN EN İYİ TAMİR VE BAKIM TEKNİK SERVİSİ05 Haziran 2021
Isparta Atatürk Parkı yeni yüzüyle hizmete açıldı 2021Isparta Atatürk Parkı yeni yüzüyle hizmete açıldı 202103 Haziran 2021
ISPARTA'DA BİR BABANIN EN MUTLU ANI ISPARTA'DA BİR BABANIN EN MUTLU ANI 05 Haziran 2021
Normalleşmeye yönelik alınması beklenen bazı kararları açıkladıNormalleşmeye yönelik alınması beklenen bazı kararları açıkladı31 Mayıs 2021
Isparta'da Sporcularımızdan Muhteşem GösteriIsparta'da Sporcularımızdan Muhteşem Gösteri02 Haziran 2021
Isparta il sağlık müdürlüğünden çok önemli aşı duyurusuIsparta il sağlık müdürlüğünden çok önemli aşı duyurusu03 Haziran 2021
Ev sahibi ve kiracılar bu habere dikkat! yeni zam oranı belli olduEv sahibi ve kiracılar bu habere dikkat! yeni zam oranı belli oldu03 Haziran 2021
Isparta'da Öğrencilerden Anlamlı Çevre Günü MesajlarıIsparta'da Öğrencilerden Anlamlı Çevre Günü Mesajları05 Haziran 2021
ISPARTA HABER: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİISPARTA HABER: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ01 Haziran 2021
Karneler nasıl verilecek? MEB'den açıklama geldiKarneler nasıl verilecek? MEB'den açıklama geldi04 Haziran 2021
ITSO BAŞKANI MUSTAFA TUTAR: NEFES KREDİSİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADIITSO BAŞKANI MUSTAFA TUTAR: NEFES KREDİSİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI01 Haziran 2021
İYİ SÜRÜCÜYE DÜŞÜK FİYATİYİ SÜRÜCÜYE DÜŞÜK FİYAT02 Haziran 2021
EĞİRDİR İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜMEĞİRDİR İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM02 Haziran 2021
Isparta'da 7/24 satış ve teknik servis desteği ile yeni nesil yazar kasaya geçin! Isparta'da 7/24 satış ve teknik servis desteği ile yeni nesil yazar kasaya geçin! 02 Haziran 2021