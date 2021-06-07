SPORCUMUZ RUMEYSA COŞKUN'DAN

BİR MADALYA DAHA..

Türk sporunun en köklü şampiyonalarından biri olan Turkcell Türkiye Atletizm Şampiyonası’nın 89’uncusu Bursa’da gerçekleştiriliyor.U23 Türkiye Şampiyonasında 5000 metre de mücadele eden ilimizin başarılı atleti Rümeysa Coşkun 16 dk. 47 saniye ile Türkiye ikincisi oldu.Madalya kazanarak ilimizi bir kez daha gururlandıran sporcumuz Rümeysa Coşkun ve antrenörü Atletizm İl Temsilcimiz Sibel Yılmaz'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.