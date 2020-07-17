Isparta Belediyesi tarafından Vatan Mahallesinde 2 cadde ve 20 sokakta asfalt çalışmaları gerçekleştirilirken, toplam 53 bin 250 metrekarelik asfalt döküldü.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğünce Vatan Mahallesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında Ayazmana ve Halıkent Mahallerine de ulaşımı sağlayan 233 ve 234 caddeler ile birlikte 20 sokakta çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında deforme olan asfaltlar freze ile kaldırıldı, stabilize çalışması yapıldı ve asfalt dökümü gerçekleştirildi. Yine çalışmalar kapsamında orta refüjler başta olmak üzere kaldırım ve bordür çalışmaları gerçekleştirildi.Yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Vatan Mahallesi Muhtarı İzzet Yıldırım, “Özellikle 234 caddemiz çok işlek bir caddemiz. Halıkent, Ayazmana mahallelerimize ulaşımı sağlayan bir cadde ve aynı zamanda da sürücü kurslarımızın eğitim sahası. Bu caddemiz yaklaşık 25 senedir mevcut asfaltı kullanıyordu. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e şahsım ve mahallem adına yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederim” dedi.