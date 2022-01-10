9 ocak 2022 tarihinde Isparta'da düzenlenen Okullar arası Minikler-Küçükler-Yıldızlar ve Gençler Karate İl Birinciliği müsabakasına Yalvaç Belediyesi Karate Takımı olarak 11 sporcu ile katılım sağladık. Müsabakalarda okulları adına mücadele eden sporcularımız 8 Altın madalya, 2 gümüş madalya ve 3 bronz madalya alarak müsabakalarda büyük başarı göstermişlerdir. Bütün müsabakalarda bizlere maddi ve manevi destekte bulunan ve sporcularımızın her zaman yanında olan Yalvaç Belediye Başkanı Sayın Avukat Halil Hilmi TÜTÜNCÜ bey'e Yalvaç Belediyesi Karate Takımı olarak teşekkür ederiz. Müsabakalarda derece yapan ve yapamayan bütün sporcularımızı emeklerinden ve azimlerinden dolayı kutlar başarılarının artarak devam etmesini dileriz.YALVAÇ BELEDİYESİ