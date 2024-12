Tarhanayı Böyle Pişirin: Şifa İkiye Katlansın!

Et veya Tavuk Suyu Ekleyin

Tarhanayı su yerine et suyu ya da tavuk suyuyla pişirerek hem besin değerini artırabilir hem de çorbanın lezzetini katlayabilirsiniz. Et ve tavuk suyu, bağışıklık sistemini güçlendiren amino asitler ve proteinlerle çorbayı daha besleyici hale getirir.