Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 2025 yılı asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yarından itibaren asgari ücret tespit komisyonunun görüşmelere başlayacağını duyurdu.

Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

“Yarından itibaren asgari ücret tespit komisyonu görüşmelere başlıyor. Hem çalışmalarımızın beklentilerini gözetecek hem de ülkemiz ekonomisine ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine özellikle inanıyorum.”

Ayrıca, açık artırma usulüyle asgari ücret belirleyen muhalefet partilerine de bir çağrıda bulunan Erdoğan, “Ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye onları davet ediyorum.” dedi.

Bu açıklama, hem asgari ücret belirleme sürecinin dikkatlice yürütüleceğini hem de ekonomik dengenin korunmasının önemini vurgulamaktadır.